В США не могут объяснить обстоятельства загадочной смерти в геотермальном источнике

Горячие источники в парке Йеллоустоун ежегодно привлекают сотни тысяч туристов. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Американские следователи выложили в открытый доступ документы, касающиеся личности мужчины, погибшего в горячем источнике в национальном парке Йеллоустоун.

Среди прочего там оказались его стихи и записи из блокнота. Однако никакого намека на предсмертную записку, которую так надеялись найти, в документах не оказалось.

О загадочной смерти в одном из геотермальных бассейнов парка стало известно прошлым летом, когда посетитель случайно наткнулся на плавающий ботинок, в котором оказалась ступня погибшего человека. Чуть позже в воде, как сообщается в протоколе, были найдены «разваренные жировые ткани».

Установить личность жертвы удалось с помощью ДНК-теста. Погибшим оказался 70-летний Ил Хун Ро, проживавший в Лос-Анджелесе.

Что случилось с мужчиной на берегу горячего источника – никто не знает, но в службе парка почему-то заявили, что версия убийства не рассматривается.

Спустя полгода стало известно, что полиция обнаружила автомобиль погибшего неподалеку от бассейна, но найденные там вещи, включая ноутбук, не дали никаких подсказок в расследовании загадочной смерти.

На данный момент наиболее правдоподобной считается версия несчастного случая, в результате которого тело погибшего разварилось в горячей воде.

Горячий источник, в котором нашел свою гибель Ил Хун Ро, является одним из самых глубоких в парке – расстояние до дна в нем составляет около 16 метров, а вода с температурой +60 градусов представляет серьезную опасность для неосторожных путешественников.