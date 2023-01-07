Кровавая бойня в Мексике: 29 человек погибли во время задержания сына наркобарона

Задержание сына наркобарона обернулось в Мексике уличной бойней. Фото: REUTERS

В административном центре мексиканского штата Синалоа, городе Кулякане произошла настоящая война: перестрелки, взрывы, поджоги машин и прочие атрибуты уличных боев, включая гибель людей.

Причиной беспорядков стала попытка властей задержать сына наркобарона, взявшего на себя руководство картелем после того, как его отец отправился в тюрьму.

По заявлению главы Минобороны Мексики Луиса Кресенсио Сандоваля, во время спецоперации погибли 10 силовиков и 19 боевиков картеля, более 20 человек задержаны. В их числе и тот, за кем шла охота – 32-летний Овидио Гусман-Лопес по кличке «Эль Ратон» («Мышь»), сын печально известного «Эль Чапо» («Коротышки»), отбывающего пожизненный срок в американской тюрьме.

Главы Минобороны Мексики Луис Кресенсио Сандоваль. Фото: REUTERS

После того, как летом 2019 года суд в Нью-Йорке приговорил Эль Чапо к пожизненному сроку плюс 30 лет в тюрьме и огромному штрафу в $12,6 миллиарда, руководство картелем «Синалоа» в Мексике перешло его сыновьям. В частности – Овидио Гусману-Лопесу.

По утверждению мексиканских силовиков, сын полностью стоит своего отца: на его счету приказы об убийстве информаторов, проштрафившихся контрабандистов и даже, поговаривают, модного певца, который набрался смелости и отказался выступать на свадьбе Эль Ратона.

По сведениям полиции Мексики, картель Синалоа под руководством Овидио содержит более десятка нарколабораторий, которые производят до 2,2 тонны амфетамина в месяц, а также полностью контролирует наркотрафик в штате.

В ходе спецоперации погибли 10 силовиков и 19 боевиков наркокартеля. Фото: REUTERS

Спецоперация по задержанию потомственного наркобарона вылилась в целое сражение с боевиками картеля. Мексиканские СМИ сообщают, что в нем приняли участие и военные из США. Помимо множества погибших с обеих сторон есть еще масса раненых, но по официальной версии случайных жертв нет.