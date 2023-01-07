В США виновники ДТП будут платить алименты детям погибших

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Важный закон приняли сенаторы американского штата Кентукки: теперь виновник пьяного ДТП, в котором погибли люди, будет обязан выплачивать алименты детям жертв, оставшихся сиротами. Аналогичный закон уже действует в штате Теннеси.

Законодатели единогласно поддержали решение, получившее название «закона Бентли». Теперь документ будет направлен на подпись губернатору штата, но эксперты утверждают, что за этим задержки не будет, и Энди Бешир, сын бывшего губернатора штата Стива Бешира, закон подпишет без проволочек.

Свое название документ получил по имени мальчика Бентли, который лишился родителей в пятилетнем возрасте. Отец и мать Бентли погибли в дорожно-транспортном происшествии в 2021 году по вине пьяного водителя, а воспитанием осиротевшего ребенка была вынуждена заняться его бабушка.

После вступления закона в силу, если у погибшего в ДТП человека останутся несовершеннолетние дети, а виновник аварии будет в состоянии алкогольного опьянения, ему придется выплачивать содержание таким детям до 18-летнего возраста.