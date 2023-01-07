Что сказал Владимир Путин россиянам в рождественском поздравлении

Президент РФ Владимир Путин в Благовещенском соборе Московского Кремля во время Рождественского богослужения. Фото: Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС

В третий раз Владимир Владимирович встретил Рождество в столичном храме. В этом году президент посетил богослужение в Благовещенском соборе Московского Кремля. Его встречал благочинный храмов Клинского округа Сергиево-Посадской епархии иеромонах Иосиф.

Российский лидер давно не оставался в столице на Рождество. Последние разы это было больше 20 лет назад! В 2000 году он еще в статусе исполняющего обязанность президента посетил службу в храме Троицы Животворящей на Воробьевых горах. В 2001 – в храме Христа Спасителя.

Прошлое рождество глава страны встретил в домовой церкви резиденции в Ново-Огарево в Подмосковье. Еще свирепствовал ковид и ради безопасности он никуда далеко не поехал на праздник.

- Этот светлый, всеми любимый праздник вдохновляет людей на благие дела и устремления, служит утверждению в обществе таких непреходящих духовных ценностей и нравственных ориентиров, как милосердие, сострадание, добро и справедливость, - Путин уже утром поздравил россиян с Рождеством.

Владимир Путин в Благовещенском соборе Московского Кремля во время Рождественского богослужения по случаю Рождества Христова. Фото: Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС

- С глубоким удовлетворением отмечу тот огромный созидательный вклад, который вносит Русская православная церковь, другие христианские конфессии России в единение общества, сохранение нашей исторической памяти, воспитание молодёжи, укрепление института семьи. Церковные организации уделяют первостепенное внимание поддержанию межнационального и межрелигиозного мира и согласия в нашей стране, заботятся о тех, кто нуждается в помощи, поддерживают наших воинов, участвующих в специальной военной операции. Столь большая, многогранная, истинно подвижническая работа заслуживает самого искреннего уважения, - добавил он.

В конце президент пожелал всем отмечающим рождество «успехов и всего наилучшего».