В Минобрнауки России разъяснили, какие украинские дипломы и аттестаты больше недействительны

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Речь идет о соглашении, подписанном в Москве 26 мая 2000 года между правительством РФ и кабинетом министров Украины. Разрыв договоренности на днях подтвердил российский МИД, опубликовав на портале правовой информации официальное сообщение.

Новость многие восприняли с тревогой: не получится ли, что сотрудникам российских компаний и предприятий с украинским образованием придется подтверждать дипломы, чтобы не потерять работу? А как это коснется жителей присоединенных территорий? Ведь среди луганчан, дончан, херсонцев немало таких, кто заканчивал киевские, харьковские, днепропетровские и прочие вузы.

- Украинская сторона инициировала денонсацию соглашения. Оно продолжало действовать до 20 декабря 2022 года. Дипломы об образовании, полученные до это даты, будут признаны, - объяснили KP.RU в Минобрнауки. - Если граждане прибыли в Россию для обучения до 20 декабря 2022 года, то полученные ими дипломы об образовании будут впоследствии также признаны на основании этого соглашения.

Жителям новых субъектов Российской Федерации - Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей не требуется процедура дополнительного признания образования, которое они получили в местных школах и вузах, для продолжения обучения и (или) профессиональной деятельности в России.

Денонсация, получается, не касается также советских дипломов и аттестатов. Подтверждать образование придется только будущим выпускникам украинских вузов, которые планируют учиться и работать в России.