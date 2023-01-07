Макрон так и не дозвонился Путину. Обиженный президент Франции сделал опасный шаг, подталкивающий НАТО к войне

Президент Франции Эммануэль Макрон. Фото: REUTERS

Запад даже с наступлением нового года продолжает накачивать Украину вооружением. Эммануэль Макрон, который пытался предстать президентом мира и в некоторой степени говорил о необходимости проведения мирных переговоров между Москвой и Киевом, внезапно опередил своих западных коллег.

В течение года Владимир Зеленский безрезультатно просил у Вашингтона и Брюсселя танки. И вот французский лидер согласился передать незалежной колесные танки AMX-10 RC. Таким образом Макрон перешел красные линии, нарушил военное табу и стал первым западным лидером, который решился на такой шаг, делает вывод The Daily Telegraph.

Если прежде французский президент подвергался критике за то, что готов стать посредником в переговорах, то в новогоднем обращении Макрона звучала уже иная риторика. После десятков, если не сотен провальных попыток связаться с Владимиром Путиным, французский лидер резко поменял мнение. Вместо попыток урегулирования, Макрон внезапно занял флагманские антироссийские позиции. Он заявил, что украинцы могут доверять Парижу, который поможет им победить на поле боя. «Похоже, Макрон больше не верит, что может вести переговоры с Путиным. Это демонстрирует внезапное предложение поставить «легкие танки».

И если раньше лидирующие позиции в оказании военной помощи сохраняла за собой Великобритания, - Лондон один из первых предложил Киеву военную поддержку, в то время как Франция и Германия наблюдали за происходящим. То теперь ветвь первенства может достаться Парижу. Более того, западные журналисты небезосновательно считают, что опасный шаг Макрона может подтолкнуть НАТО к полномасштабному конфликту с Россией.

Вместо попыток урегулирования, Макрон внезапно занял флагманские антироссийские позиции. Фото: REUTERS

Танк AMX-10 RС производился с 1976 по 1994 годы. Его планировали применять в качестве бронированной разведывательной машины. Вместо гусениц он перемещается на шести колесах и мог развивать скорость до 85 км/ч. Броня боевой машины выполнена из алюминия и может защитить экипаж от пуль и осколков, обеспечивая небольшую массу танка.

Вооружение, как отмечают эксперты, далеко не самое мощное: AMX-10 RС оснащен 105-мм нарезной пушкой F-2 и 7,62-мм пулеметом NF-1.

Франция объявила о решении поставить ВСУ колесные танки. Фото: EAST NEWS

«Применение AMX-10 RС на Украине выглядит куда сомнительно по причине его слабой проходимости. Весьма вероятно, что колесная машина банально увязнет в грязи вне дорог», - отмечает военный журналист, полковник запаса Михаил Ходаренок.

Военный эксперт Владислав Шурыгин заметил, что передача французских AMX-10 RС не самое угрожающее оружие: Пентагон объявил о готовности передать Киеву БМП «Брэдли», а Бундесвер - БМП «Мардер».

«О том, что конфликт перейдет на новый уровень, это закономерно. Об этом эксперты говорили с ноября. Мы придем к тому, что будет передаваться все вооружение, которое только есть», - отмечает Шурыгин.