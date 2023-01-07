Коробка с частичкой мертвой принцессы Дианы: принц Гарри сделал обескураживающее признание о матери

Книга мемуаров принца Гарри обрастает скандалами. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Британские таблоиды продолжают растаскивать на сенсации откровения принца Гарри, которые вышли в его книге мемуаров Spare ("Запасной"). Репортеры уже было взмолились, чтобы Гарри прекратил шокировать публику, но нет. В этот раз Daily Mail делится признанием герцога Сассекского о том, как он хранил коробку с волосами покойной матери, принцессы Дианы, возле своей кровати на тумбочке. Со временем эта коробка превратилась в своего рода талисман и, вполне возможно, именно она помогла Гарри и Меган Маркл зачать первого ребенка.

Принцесса Диана с сыновьями Гарри и Уильямом, 1995 г. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Принц Гарри живописал, что Меган, заподозрив, что ждет первенца, сделала два теста на беременность в ванной Ноттингемского коттеджа, где они жили в 2018 году. Но результатов он так и не дождался и уснул, а когда проснулся, то увидел на тумбочке, возле коробки с волосами принцессы Дианы, тесты.

«Правильно, - подумал я. - Посмотрим, что мама может сделать в этой ситуации», - описывает свои мысли в тот момент Гарри.

Вскоре герцоги Сассекские поняли, что ждут малыша.

«Спасибо, мама», - сказал про себя принц в то мгновение.

Принц Гарри с супругой Меган в 2018 году. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В другой раз пара получила светлое предзнаменование о грядущих добрых переменах в их семье, когда приехали погостить в шотландский замок Мэй. Во время прогулки по берегу моря они заметили группу тюленей. Гарри решил их порадовать и затянул серенаду. Но тюлени никак не отреагировали на его песню, пока к нему не присоединилась Меган Маркл. Только актриса затянула куплет-импровизацию, как животные «откликнулись на нее собственной оперой». Это принц Гарри назвал волшебством Меган.

«Она действительно волшебная, - подумал я. - Даже тюлени это знают», - пишет герцог.

Замок Мэй в Шотландии был куплен королевой Елизаветой (королева-мать, вдова короля Георга VI) в 1952 году. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

После этого Гарри разделся и побежал купаться в море с тюленями. Но тут принц умалчивает, насколько животные были рады его появлению. Однако, когда пара вернулась в замок, шеф-повар принца Чарльза предупредил их, что не пристало привлекать внимание тюленей. Побережье кишит касатками и выманивание тюленей на берег пением может привести к их гибели. Но на «мрачное» предупреждение Сассексы не обратили внимание, решив, что перекличка с тюленями на берегу - это добрый знак.

О том, что они станут родителями, Гарри сообщил отцу после свадебного приема в честь его двоюродной сестры принцессы Евгении и ее мужа. Принц Чарльз широко заулыбался, услышав новость, что станет дедушкой в четвертый раз.

Первенец Меган и Гарри - Арчи - родился в мае 2019 года.

Первенец пары Арчи на руках у мамы, сентябрь 2019 г. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

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