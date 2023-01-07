ВСУ с начала прекращения огня РФ выпустили более 170 снарядов по населенным пунктам

Представитель Минобороны Игорь Конашенков заявил, что киевским режимом в течение прошедших суток продолжались артиллерийские обстрелы населенных пунктов и российских позиций. Фото: Министерство обороны РФ

При том, что Объединенная группировка российских войск (сил) в районе проведения специальной военной операции с 12-ти часов московского времени 6 января соблюдает режим прекращения огня вдоль всей линии боевого соприкосновения, ВСУ обстрелы не прекращало.

Представитель Минобороны Игорь Конашенков заявил, что киевским режимом в течение прошедших суток продолжались артиллерийские обстрелы населенных пунктов и российских позиций: на Красно-Лиманском направлении ВСУ произвело 11 минометных обстрелов российских позиций, а на Соледарском, Авдеевском и Марьинском направлениях противник 51 раз применил артиллерию по подразделениям российских войск, на Запорожском - 13 раз, на Херсонском и Криворожском направлениях - 17.

Только по жилым кварталам Донецка украинскими войсками выпущено более 60-ти снарядов крупного калибра, а по Макеевке был нанесен удар американскими реактивными снарядами системы залпового огня «HIMARS».

Генерал-лейтенант отметил, что ответным огнем российских войск все позиции ВСУ, с которых осуществлялись обстрелы были подавлены.

А еще подчеркнул, что несмотря на обстрелы со стороны ВСУ «выполнение заявленного режима прекращения огня будет продолжено российской группировкой войск (сил) до 24 часов сегодняшнего дня».

Конашенков также перечислил потери ВСУ за сутки в ряде районов ВСО: на Купянском направлении при попытке атаки погибли 20 украинских военнослужащих 14-й механизированной бригады ВСУ, на Красно-Лиманском более 30 человек из числа двух штурмовых групп 80-й и 95-й десантно-штурмовых бригад ВСУ остались лежать недалеко от наших позиций, на Донецком при таких же обстоятельствах ВСУ не досчиталось 50 солдат, а на Южно-Донецком более 20.

ВСУ также за ночь потеряли десятки танков, бронемашин, гаубиц и пикапов.

Игорь Конашенков также сообщил, что средствами противовоздушной обороны за сутки сбиты четыре украинских беспилотника и пять реактивных снарядов систем залпового огня «Ураган» и «HIMARS», а также противорадиолокационная ракета «HARM».

БОЕВАЯ СВОДКА

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены:

360 - самолетов.

199 - вертолетов.

2843 - беспилотных летательных аппарата.

400 - зенитных ракетных комплексов.

7441 - танк и другие боевые бронированные машины.

972 - боевые машины реактивных систем залпового огня.

3787 - орудий полевой артиллерии и минометов.

7957 - единиц специальной военной автомобильной техники.