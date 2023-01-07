В 2 часа 7 минут по московскому времени Луна достигла максимальной яркости. Фото: REUTERS

Полнолуние произошло ночью - в 2 часа 7 минут по московскому времени. В этот момент Луна достигла максимальной яркости. Кто не успел налюбоваться красотой, не расстраивайтесь: лунный диск в Волчью Луну будет казаться нам полным еще одну-две ночи, даже если смотреть в небо невооруженным глазом.

Что особенного в Волчьей Луне 7 января 2023

- В 2023 году полнолуние удивительным образом совпало с Рождеством Христовым. Положение Луны в знаке Рака в этот великий день говорит нам о том, что его нужно провести в кругу самых близких людей, в кругу семьи, обязательно навестить родителей, потому что именно знак Рака отвечает за семью, род, Родину, - рассказала KP.RU астролог Татьяна Лукашевич, автор книги «Твой лучший гороскоп», вышедшей в издательстве «Комсомольская правда». - Полнолуние происходит также в оппозиции с ретроградным Меркурием, что может вернуть нас к каким-либо прошлым ситуациям семьи и рода. Может, кто-то вернется на родину, особенно те, кто уехал летом по разным причинам.

Как провести Волчью Луну 7 января 2023

Астролог советует в Волчью Луну 7 января 2023 года придумать что-то необычное, позвать старых друзей, бывших одноклассников. Если гости нагрянут неожиданно, не отказываться от встречи.

- Благодаря общению с людьми, с которыми вы можете говорить на одном языке, напряжение этого очень эмоционального дня пройдет без перепадов настроения и обид, - пояснила Татьяна. - Следите за своим тоном, старайтесь не обижать близких, ведь Рак – знак очень эмоциональный, ранимый, а тут еще и полнолуние, когда Солнце и Луна находятся друг напротив друга. В такие периоды взаимопонимание в семье не всегда легко достижимо. Берегите друг друга!

Советы знакам Зодиака в Волчью Луну 7 января 2023

Ракам и Козерогам нужно быть особенно внимательными в Волчью Луну 7 января 2023 года, чтобы уберечься от неприятностей. Скорпионам следует избегать негативного общения, токсичных людей, но и самим не обижать близких. Стрельцы, Львы, Водолеи, скорее всего, не почувствуют какого-то особенного эмоционального напряжения. Тельцы могут столкнуться с неожиданными, но приятными событиями. Овны и Весы могут почувствовать некоторое раздражение, но все будет зависеть от того, в какой компании они проведут день. Эти знаки сами по себе не особо подвержены обидам и перепадам настроения, но сами могут спровоцировать неприятную ситуацию, ранив неосторожно сказанным словом.

При чем тут волки

Полнолуниям принято давать красивые названия (см. КСТАТИ). Январское привязали к хищникам наши предки из-за того, что в морозные ночи жители деревень часто слышали волчий вой. Считалось, что хищники так делают от голода и холода. Бытовало и мистическое объяснение – что у волков с Луной какая-то особенная связь, неспроста же оборотни именно в полнолуние объявлялись.

На самом деле, говорят зоологи, никакой мистики тут нет. Волки воют потому, что так общаются со стаей: предупреждают от опасности, зовут на охоту, извещают о рождении волчат. Задирают голову, потому что так громче получается. Рулады свои выводят и утром, и днем, и вечером, и когда небо затянуто тучами и Луну не видно, тоже. Единственное - в полнолуние хищники действительно более активны, но и тут все прозаично: волки ведут преимущественно ночной образ жизни, а при полной луне все вокруг становится светлее и охотиться проще.

К слову, китайцы январскую полную Луну называют Праздничной, кельты – Тихой, а североамериканцы Старой.

КСТАТИ

В 2023-м ждем четыре суперлуны и одну Голубую

Всего будет 13 полнолуний. Ловите расписание предстоящих:

5 февраля - Снежная Луна

7 марта - Луна Червя

6 апреля - Розовая Луна

5 мая - Цветочная Луна

4 июня - Клубничная Луна

3 июля - Оленья Луна

1 августа - Осетровая Луна

31 августа - Голубая Луна

29 сентября - Урожайная Луна

28 октября - Охотничья Луна

27 ноября - Бобровая Луна

27 декабря - Холодная Луна

Среди них четыре суперлуния (в июле, августе и сентябре). Это означает, что Луна будет выглядеть чуть меньшей по размеру и чуть менее яркой, чем обычно бывает во время полнолуний. Но разницу могут заметить только те, кто ведет астрономические наблюдения.

А еще ждем очень редкую Голубую Луну — вторую в одном месяце. Такая появляется в небе не каждый год, следующую, например, увидим не раньше конца 2025 года. И совсем она не голубого цвета. Вот и 22 августа у горизонта увидим золотистый диск, а когда он поднимется высоко в небо, будет казаться белым. И все же в 1883 году извержение вулкана Кракатау действительно «окрасило» Луну в соответствии с названием: всю Землю тогда окутала дымка пепла, из-за которой люди наблюдали не только голубую Луну, но и зеленые рассветы и закаты.