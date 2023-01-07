Шпионский скандал в Англии: спецслужбы обнаружили жучки для слежения за британскими министрами

Одна сим-карта, способная передавать геопозицию, была найдена внутри корпуса автомобиля, импортированного из Китая. Фото: REUTERS

В Британии разгорается дипломатический скандал. Сотрудники разведслужбы обнаружили устройство слежение в правительственном автопарке, пишет The Sun. По предварительным данным, речь идет о китайском жучке.

Источник в службе безопасности рассказал, что по меньшей мере одна сим-карта, способная передавать геопозицию, была найдена внутри корпуса автомобиля, импортированного из Китая. Этими машинами часто пользуются британские дипломаты и высокопоставленные члены правительства.

Во время обследования авто буквально разобрали на гайки и шурупы на фоне опасений, что китайские и российские спецслужбы следят за британскими министрами. Жучок был установлен внутри герметично запаянной детали.

«Такие сим-карты дают возможность в течение нескольких месяцев изучать передвижение членов правительства, а это в свою очередь широкое поле для деятельности, - отметил источник в английской разведке. - Вы можете делать это медленно и методично в течение очень-очень долгого времени - в этом и уязвимость».

Вероятно, китайским спецслужбам важно понимать, где бывают высокопоставленные английские чиновники и в рабочее время, и свободное.

После этого лидер консерваторов Иэн Дункан Смит призвал признать Китай системной угрозой для национальной безопасности Великобритании.

Китайские власти назвали обвинения в слежке со стороны Лондона беспочвенными и пустыми слухами.

«Мы решительно выступаем против политических манипуляций в отношении нормального экономического и торгового сотрудничества и любой клеветы по отношению к китайским предприятиям», - говорится в заявление Пекина.