Чем знаменит Благовещенский собор Кремля, где Владимир Путин встречал Рождество Христово

Владимир Путин встретил Рождество Христово в Благовещенском соборе Кремля. Фото: REUTERS

… - Сергей Викторович, Рождество Христово глава государства Владимир Путин встретил нынче в Благовещенском соборе. Я напомню, раньше Владимир Владимирович присутствовал на богослужениях и в храме Христа Спасителя. А мне довелось бывать с главой государства на Рождество в Якутии, в Тверской области, ну, и в различных маленьких храмах… А теперь вот - богослужение в Благовещенском соборе Кремля.

- Это - замечательный собор, - считает доктор исторических наук Сергей Девятов.

- Напомните, пожалуйста, где он располагается в Кремле и чем знаменит? И - в каком году построен?

- Благовещенский собор неоднократно строился и перестраивался.

Если брать первое упоминание о нем, то это 1291 год, тогда сооружение было деревянным (хотя, есть сомнения, что эти источники 100-процентно точны).

Но, если говорить о храме, который мы сейчас видим, - то его основа (как минимум, подклет - нижний, цокольный этаж) была заложена при великом князе Василии, это 1404-й - 1405 годы.

- Сергей Викторович, напомню нашим слушателям, что храм находится на Ивановской площади, как заходишь, сразу направо. Правильно?

- Нет, на Соборной. Если зайти со стороны Успенского собора, то - в самом дальнем углу площади, непосредственно рядом с Большим Кремлевским дворцом (БКД).

По сути своей, собор является его частью, хотя - Благовещенский, конечно, более древний, нежели БКД.

- Да, это заметно. И чем еще знаменит собор?

- Этот храм, если сравнивать его с другими кремлевскими соборами, относительно небольшой, хотя очень изящный и красивый.

По сути, он являлся дворцовой церковью. То есть при древних дворцах, покоях - выполнял функцию домовой церкви. Более того, ещё эта домовая церковь служила - через свои паперти (открытые галереи) одним из входов в великокняжеский дворец.

- А московские пожары церкви не коснулись?

- Она горела несколько раз.

К сожалению, не сохранились совершенно потрясающие, судя по описаниям, росписи таких знаменитых иконописцев, как Феофан Грек и Андрей Рублев. В летописях фигурирует еще один иконописец, это Прохор с Городца.

Во всяком случае, в таком виде церковь просуществовала, так или иначе, до эпохи Ивана Грозного. И именно при нем появились храмовые объемы, то есть, внешний облик Благовещенского стал таким, какой он привычен для нас сегодня.

- С какими еще историческими личностями связано это великолепное сооружение?

- Со всеми великими князьями.

Дело в том, что подклет этой церкви, который сохранился - он белокаменный - был использован в качестве хранилища великокняжеской казны.

Так что в этом храме не только молились, но и решали свои финансовые вопросы, практически, все великие князья, которые существовали на Руси.

- И государи.

- Ну, и государи, конечно, - после того, как возник царский титул.

То есть, с 1533 года и цари бывали в этом храме, так как он был дворцовым.

Так что, практически все высшее руководство русского государства, русского княжества, так или иначе, было связано с этим храмом, и там бывали не только на богослужениях, но и по деловым вопросам.

- Может быть, есть какие-то истории, связанные с Благовещенским ?

- Ну, история у него богатейшая.

А, пожалуй, один из самых печальных моментов биографии собора – 1917 год, когда Кремль был обстрелян из тяжелой артиллерии. Тогда шли тяжелейшие бои в центре Москвы, а Боровицкий холм переходил из рук в руки. Пострадали многие кремлевские постройки. Снаряд попал и в крыльцо, оно было разрушено.

И, вообще, Московский Кремль, так же, как и Благовещенский храм, переживали все тяжелейшие события нашей истории и были ее непосредственными, скажем так, свидетелями.

Кстати, по традиции Московский Патриарх со ступеней именно этого храма выпускает белых голубей. Такую честь имеют два храма. Это главный православный храм, святыня Московского Кремля – Успенский собор, и вот - Благовещенский.

Ну, в любом случае, мы сейчас можем говорить о том, что храму - в том виде, в котором он сейчас существует, - уже больше 500 лет.

- Спасибо вам огромное, Сергей Викторосич. Всех - с праздником! Удачи, светлого Рождества, здоровья! Берегите себя. Дай Бог, чтобы все было у нас хорошо.

- Дай Бог. Всех с праздником - от всей души.