В Голландии ищут сокровища, отмеченные на старой нацистской карте

Клад пытаются найти в округе деревни Оммерен. Фото: REUTERS

Старая карта местности, с отметками, нанесенными немецкими солдатами в годы Второй Мировой войны, взбудоражили голландских охотников за сокровищами. Национальный архив королевства в начале этой недели обнародовал карту, где, как считается, отмечены тайники, в которых нацисты спрятали четыре ящика с бриллиантами, драгоценными камнями, золотом и серебром. Все эти сокровища были вынесены в августе 1944 года из голландского банка после взрыва.

Вооруженные металлоискателями и лопатами голландцы разбрелись по полям вокруг деревни Оммерен, располагающейся на юго-востоке страны. Кладоискателей не останавливает на своем пути то, что шанс отыскать украденные Третьим рейхом сокровища минимальный. На поиски драгоценностей съехались охотники со всей страны, заметил бывший мэр Оммерена Клаас Таммес.

Карта оказалась в руках специального института, организованного после того, как Нидерланды были освобождены в 1945 году от немецкой оккупации. Возможно, архив и дальше держал бы общественность в неведении о зарытых сокровищах, но максимальный срок хранения материалов под грифом «секретно» 75 лет.

Хоть существование клада не было доподлинно подтверждено, в 1947 году представители института совершили несколько попыток отыскать его.

- Мы не знаем наверняка, существовали ли эти сокровища, - говорит представитель Национального архива Анн-Мариеке Самсон. - Но институт провел множество проверок и счел эти сведения достоверными. Но они так и не нашли клад тогда. Вполне возможно, если он и существовал, то его могли уже и выкопать.