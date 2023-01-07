Экс-мэр Читы Александр Сапожников: Молитесь за нас, и мы вернемся только с Победой!

Бывший мэр Читы Александр Сапожников отправился в зону СВО добровольцем. Фото: Кадр видео

Александр Сапожников, три года проработавший сити-менеджером Читы (кстати, как руководитель он был на очень хорошем счету), ещё в ноябре попросил уволить его по собственному желанию и отправить в зону проведения специальной военной операции (СВО).

Бывший десантник (он 13 лет отслужил в армии, получил ранение) не смог оставаться в стороне от СВО.

Три недели старший прапорщик Сапожников проходил подготовку в одной из воинских частей под Читой. А 10 дней назад отправился в «действующую армию».

Мне довелось подготовить несколько интервью - и с Александром Сапожниковым, и с губернатором Забайкалья Александром Осиповым - о том, как складывается дальнейшая - боевая биография моего нового Героя.

По понятным причинам, («светить» сотовые телефоны на передовой запрещено) - поэтому наша связь прервалась.

И вот, наконец, 7 января - по электронной почте - я получил от губернатора Осипова письмо такого содержания:

«Александр Михайлович Сапожников поздравляет всех забайкальцев с Рождественским Сочельником и Рождеством из расположения наших воинов. Полностью присоединяюсь. Сейчас для всех период, когда надо много молиться и трудиться. С Рождеством!»

К письму прикреплено видео - Александрию Сапожников обращается к землякам - забайкальцам.

Вот - фрагмент видеопослания (полностью его можно посмотреть и послушать здесь и сейчас.)

- … Братья и сестры! Хочу вас поздравить с великими праздниками – Сочельником и Рождеством Христовым.

Хочу каждому забайкальцу, читинцу пожелать здоровья, удачи, тепла и уюта в ваших домах.

Мы хотим, чтобы ваши родные и близкие всегда были с вами рядом.

Берегите себя и своих близких.

Поздравляю всех матерей, всех детей Забайкальского края со святым праздником – Рождеством Христовым.

Желаю вам всем здоровья, удачи и всего самого наилучшего.

Да храни вас всех Господь. Молитесь за нас, и мы вернемся только с Победой!