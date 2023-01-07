Герой спецоперации «Z» старший матрос Никитин двое суток удерживал позиции

Продолжаем знакомить с героями спецоперации «Z» - участниками боевых действий на Донбассе. Фото: Александр КОЦ

Продолжаем знакомить с героями спецоперации «Z» - участниками боевых действий на Донбассе. Рядовыми, сержантами, ефрейторами и офицерами, что проявили свой профессиональный опыт, характер и выполнили боевые задачи. Их решимости, напористости и боевому опыту в Минобороны России, в подразделениях милиции Донецкой и Луганской Народных республик дают самую высокую оценку.

Наши герои сорвали атаки и предотвратили контрнаступления националистов, за что и получили государственные награды. Но служат они не ради похвал и наград. Военнослужащие уверены, что у врага нет шансов на успех, потому что Донбасс и Россия сражаются за правое дело.

«Политика — тухлое яйцо», - говорил генералиссимус Александр Суворов, который не проиграл ни одного сражения. А а еще повторял свои знаменитые слова: «Вежлив бывает и палач».

ВЫВЕЛ КОЛОННУ ИЗ-ПОД ОБСТРЕЛА

Майор Евгений САПРОНОВ

Майор Евгений САПРОНОВ Фото: Минобороны РФ

«Майор Евгений Сапронов вместе со своими подчиненными выполняли боевую задачу по сопровождению и охранению колонны российских войск, которая осуществляла переброску подразделений на одно из тактических направлений. На пути следования в назначенный район колонна подверглась массированному артиллерийскому обстрелу со стороны украинских националистов. Быстро сориентировавшись в ситуации и оценив местность, майор Сапронов нашел наиболее безопасный маршрут для движения колонны. Отдав указания своим подчиненным, Евгений оперативно перенаправил колонну на другой маршрут. Благодаря грамотным и слаженным действиям майора Сапронова и подчиненного ему личного состава, удалось вывести воинскую колонну из-под обстрела, а также сохранить жизни и здоровье военнослужащих и не допустить потерь в технике.

ДВОЕ СУТОК УДЕРЖИВАЛ ПОЗИЦИИ

Старший матрос Егор НИКИТИН

Старший матрос Егор НИКИТИН Фото: Минобороны РФ

«Старший матрос Егор Никитин в составе подразделения выполнял боевую задачу по вскрытию позиций противника в заданном районе. Продвигаясь по местности, группе российских военнослужащих, в составе которой действовал Егор, удалось вскрыть готовящееся контрнаступление противника на населенный пункт, в котором были организованы оборонительные позиции российских войск. Противник заметил передвижение подразделения российских военнослужащих и открыл по ним шквальный огонь, в результате которого был ранен командир подразделения. Егор быстро сориентировался в обстановке и бросился оказывать первую помощь командиру. Оказав ему первую помощь, он передал его товарищам для эвакуации, а сам прикрывал отход подразделения на оборонительные позиции. Метким огнем из стрелкового оружия старший матрос Никитин уничтожил 5 националистов. Добравшись до населенного пункта, Егор вместе со своими боевыми товарищами занял позиции и приготовился к отражению контрнаступления противника. Противник в течение двух дней предпринимал безуспешные попытки контратаковать и выбить подразделения российских войск с оборонительных позиций. В ходе боя с превосходящими силами противника, старший матрос Егор Никитин уничтожил большое количество живой силы националистов и подбил две боевые машины пехоты противника, что не позволило врагу взять в окружение группу российских военнослужащих и прорвать оборону. Понеся тяжелые потери в живой силе и технике, противник бежал с поля боя. Благодаря мужественным и самоотверженным действиям старшего матроса Никитина удалось не только сохранить жизни командира и его товарищей, но и отбить наступление противника, а также создать условия для дальнейшего наступления российских войск и занятия более выгодных рубежей и позиций».

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Минобороны РФ и холдинг «Российские железные дороги» (ОАО «РЖД») в рамках проекта «Своих не бросаем» организовали экскурсионный тур в подмосковную Коломну для участников специальной военной операции (СВО) и членов их семей.

150 военнослужащих, членов их семей и члены семей военнослужащих, погибших в ходе выполнения задач специальной военной операции посетили Коломенский кремль. Во время однодневной экскурсии они совершили прогулку по боевому ходу его стены, узнали о подвигах ратников, ознакомились с доспехами и оружием воинов.

А еще посетили театрализованное представление, в ходе которого постреляли из настоящего лука и арбалета.