Российские военные продолжают выполнение боевых задач в рамках СВО Фото: GLOBAL LOOK PRESS

С 24 февраля 2022 года российские Вооруженные силы проводят на Украине военную спецоперацию по защите Донбасса, а также по денацификации и демилитаризации страны. Решение о проведении СВО принял президент РФ Владимир Путин, который мотивировал необходимость ее начала защитой мирного населения республик Донбасса от геноцида со стороны боевиков ВСУ. Сайт KP.RU в онлайн-режиме публикует последние новости о военной спецоперации России на Украине на 7 января 2023 года.

Владимир Зеленский похвастался отрядом сирийских террористов в Бахмуте. Киевский режим не стесняется демонстрировать связь с бандитами и международными экстремистскими группировками, которых снабжает западным оружием.

Вооруженные силы Украины с начала режима прекращения огня РФ выпустили более 170 снарядов по населенным пунктам Донбасса и других освобожденных территорий.

Представитель кабмина ФРГ заявил, что обещания новых поставок вооружений Украине "не связаны" с объявленным Владимиром Путиным "днем тишины" на линии соприкосновения.