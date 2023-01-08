Пока Наташа Королева гостила у мамы, поддержавшей Украину, против Тарзана ввели санкции

Певица Наташа Королева и ее мама Людмила Порывай. Фото: Евгения ГУСЕВА

Наташа Королева проводит новогодние каникулы в Майами. Раньше на океанском побережье США вместе с ней всегда отдыхал ее муж Сергей Глушко. Говорят, Тарзан вдрызг разругался с тещей на фоне политических разногласий. Людмила Порывай поддерживает Украину, а Сергей, как бывший военный, - Россию. Зять и теща рассорились настолько, что даже отписались друг от друга в соцсетях. Обстановка в семье накалена до предела, так что навестить маму в этот раз Наталья, судя по всему, отправилась одна.

«Вот и наступает Рождество, праздник, который я очень люблю и особенно почитаю. А любовь к этому празднику мне привила моя прабабушка, которая несмотря ни на какие запреты советского времени, передала нам эту традицию празднования Рождества в кругу семьи. Поэтому не взирая ни на какие преграды, в этот день я всегда стараюсь быть в кругу семьи, рядом с мамой», - написала в соцсетях Королева.

Певица встретила Рождество вместе с мамой, сестрой, ее мужем и племянницей. Фото: соцсети.

Певица опубликовала фотографию, снятую в сочельник. Певица встретила Рождество вместе с мамой, сестрой, ее мужем и племянницей. Тарзана с ними за праздничным столом, судя по всему, не было.

Тем временем у мужа певицы и Людмилы Порывай появился еще один повод для разногласий. Как стало известно 7 января, президент Украины Владимир Зеленский ввел против Сергея Глушко санкции. Тарзан попал в санкционный список 119 российских деятелей культуры, которым запрещено появляться в Незалежной. Видимо, в этот список Глушко попал из-за службы в армии, а также высказываний в соцсетях в поддержку действий российского правительства и вооруженных сил. Санкции предусматривают блокировку активов на Украине, ограничение торговых операций, запрет на перемещение по территории государства, лишение наград страны, запрет на получение виз и т. д.

К слову, Наталье Королевой въезд на Украину запретили еще в 2016 году. Тогда СБУ сообщило, что певице нельзя будет въезжать в Незалежную в течение пяти лет. Из-за этого Наталья чуть не пропустила похороны бабушки. Артистка подала на СБУ в суд из-за того, что не могла увидеться с родственницей. Но так и не успела встретиться с бабушкой. В итоге СБУ разрешило Наталье временно приехать в Киев, чтобы проститься с покойной родственницей.

Раньше Тарзан каждый год летал с Наташей в Майами, чтобы провести праздники вместе с мамой певицы. Фото: соцсети.

Напомним, в феврале муж Наташи Королевой опубликовал видео, в котором обратился к российским военнослужащим на Украине со словами поддержки и одобрения.

- Ребята! Русские солдаты, солдаты российской армии! Вся страна верит в вас, все мы очень переживаем за вас! Мы любим вас! Мы с вами! Победа будет за нами! Ребята, никогда мы не поверим в ту грязь, которую пытаются про вас распространить. Вы самые лучшие, самые справедливые, самые добрые! Победа будет за нами! Россия, вперед! - заявил Глушко в видео.

После этого теща Людмила Порывай отписалась от него в соцсетях. А в августе мама Королевой плясала в Майами на концерте украинской исполнительницы Ирины Билык с флагом Незалежной на плечах. Людмила Порывай поднялась на сцену. Обняв маму Наташи Королевой за плечи, Билык проникновенно спросила ее: «Моя дорогая, ваш зять оказался говном?». Зал взорвался аплодисментами и одобрительными возгласами. Теща Тарзана не стала заступаться за мужа своей дочери. В ответ Порывай громко рассмеялась, показав, что полностью разделяет мнение Билык. Видео этого момента тогда разошлось по соцсетям.