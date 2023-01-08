Обедневший Панин из Испании: «В России зарабатывал 2-3 тысячи долларов в день. Теперь живу скромно»

Алексей Панин. Фото: соцсети.

Алексей Панин переехал в Испанию больше двух лет назад. Актер надеялся, что будет жить в комфортной Европе на берегу теплого моря, а в Россию приезжать на заработки. Поначалу так и было, пока Алексей не начал поливать родную страну грязью. Из-за своих резких высказываний Панин остался в России без съемок и контрактов. Сниматься в Москве его больше не зовут, а в Испании – и подавно. 45-летний актер не знает испанского языка, а без него найти приличную работу в кино просто нереально. Сейчас Панин проедает старые запасы, накопленные во время «жирных» времен на родине. Раньше Алексей снимался в фильмах, играл в спектаклях, выступал в различных телешоу. Сейчас у него много свободного времени, но и доходы упали в разы.

«Наступила другая жизнь. Не та, которая была у меня, когда я снимался в десяти фильмах в год. У меня все абсолютно так, как у людей среднего класса. В России я много зарабатывал две-три тысячи долларов в день, иногда больше. И я их тратил преимущественно на рестораны, женщин и гулянки. Сейчас живу как обычный человек: занимаюсь ребенком, покупаю продукты, туалетную бумагу. Могу сказать, что все очень скромно», - рассказал артист в интервью YouTube-каналу «Недвижимость в Испании с Alegria».

Панин пытается найти подработку. Но пока что единственное, что ему подвернулось, – это мастер-классы в Валенсии в одной из театральных студий, которую открыл его знакомый. Актер признался, что платят там копейки – это работа, скорее, для души. За то, что он обучает всех желающих актерскому мастерству, Панин получает скромный гонорар.

«Там и детишки, и подростки. Я особо там не зарабатываю. Грубо говоря, на бензин, на пожрать. Я приезжаю просто по дружбе, потому что мне интересно общаться. Это не творческая встреча. Здесь же приходят люди, которые занимаются ради собственного развития. Кто-то приходит ради интереса», - признался артист.

Актер живет в Испании с дочкой Анной. Фото: соцсети.

У Алексея был еще один план: он хотел попытать счастья в Голливуде. Для этого он сделал туристическую визу. Панин мечтает найти работу в Штатах и говорит, что готов играть «плохих русских» и бандитов.

«Мне в жизни везет. Вот кто-то приедет в Америку, и будет не нужен. А я приеду и у меня все получится. Потому что я, извините, Алексей Панин. Не потому что я лучше вас, а потому что такой я долбанутый родился! И меня ничего не остановит», - считает актер.

Чтобы помочь отцу, его 15-летняя дочь Анна даже устроилась работать официанткой. Девушка мечтает стать актрисой, как Панин. Но чтобы поехать на учебу в Валенсию, нужны деньги, которых у семьи нет.

Ранее звезда «Жмурок» заявил, что хотел бы жить в Европе, а работать в России.

«Я бы хотел приезжать в Россию: зимой — в баню, летом — в деревню, осенью — за грибами. Я хочу приезжать к маме на могилу, хочу приезжать в страну работать, но жить там не хочу! Мне больше нравится море, Европа. Мне и Россия нравится, но не для постоянного жилья. Поэтому остаюсь здесь», - заявил Панин.