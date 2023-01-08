Таиланд ужесточил правила въезда туристов

Правительство Королевства Таиланд ввело новые правила для туристов Фото: Виктория МИНАЕВА

Правительство Королевства Таиланд ввело новые правила для туристов. Согласно им, теперь всем путешественникам старше 18 лет, прибывающим на территорию государства, необходимо предъявить документ о полной вакцинации от коронавируса.

Помимо сертификата о вакцинации можно предоставить справку о недавно (не более 180 дней назад) перенесенном COVID-19 или подтверждение невозможности вакцинации по медицинским показаниям.

Российские вакцины «Спутник V» и «Спутник Light» входят в список разрешенных.

Новые правила будут действовать как минимум до 31 января 2023 года, но не исключено, что в дальнейшем они будут продлены – все будет зависеть от ситуации с заболеваемостью коронавирусом в стране и мире.

Известно, что часть российских туроператоров уже получили соответствующие сообщения.

Информацию об ужесточении правил въезда опубликовало издание Bangkok Post. В то же время на официальном сайте департамента здравоохранения таких данных пока нет, но появился обновленный список разрешенных к применению вакцин против коронавируса.

По утверждению Bangkok Post, мера связана с опасениями наплыва в страну туристов из Китая.