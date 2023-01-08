Пентагон переименует военные объекты США, напоминающие о конфедератах

В США решили отказаться от части своей истории Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Пентагоне заявили, что намерены переименовать часть военных объектов, включая базы и корабли ВМС, в чьих названиях заложена память о конфедератах и связанных с ними событиях Гражданской войны 1861-1865 годов.

Так, «Форт Гордона», названный в честь бригадного генерала Армии Конфедератов Джона Гордона, получит название «Форт Эйзенхауэр» по имени Дуайта Эйзенхауэра, в годы Второй мировой войны командовавшего силами союзных войск в Европе, а позже ставшего президентом США.

Крейсер Chancellorsville, в чьем названии была увековечена победа генерала Конфедерации Ли над войсками Союза под Чанселорсвиллем, также будет переименован.

Сменит имя и военная база «Форт Беннинг», названная в честь генерала Генри Беннинга. Отныне она будет называться «Форт Мур».

В Пентагоне пояснили, что имена деятелей Конфедерации в годы Первой мировой войны давались некоторым объектам в качестве заигрывания с южными штатами, протестовавшими против отмены рабства. Теперь же это больше неактуально, поскольку все белое население и так просит прощения у темнокожих соотечественников.