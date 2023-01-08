Зоологи составили рейтинг «самых крысиных» городов мира

Одна из причин огромного количества крыс на улицах городов - туристы Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

Ученые подсчитали, в каких городах мира живет самое большое количество крыс. Примечательно, что индийский Дешнок, где серые хищники считаются священными животными, занял лишь пятую строчку списка.

По утверждению зоологов, пишет газета Express, пальма первенства по числу крыс однозначно принадлежит американскому Чикаго. Этот город с населением более 2,7 миллиона человек является вторым по популярности туристическим объектом в США – в 2018 году его посетило около 58 миллионов путешественников. Именно туристы, оставляющие на улицах города огромное количество недоеденного фастфуда, по мнению ученых, и являются причиной огромного количества крыс. А кроме того – абсолютно неэффективная утилизация отходов в городе.

– В среднем на городской улице вы находитесь примерно в двух метрах от ближайшей крысы. Но скорее всего вы ее даже не увидите, – заявили зоологи, говоря о Чикаго.

Вторым в списке стал Лос-Анджелес. Мягкий климат, обилие помоек и запрет на токсичную крысиную отраву привели к тому, что для серых разбойников город на юге Калифорнии стал раем.

Третье и четвертое места принадлежат европейским столицам. По заверениям ученых, в Лондоне проживает не менее 20 миллионов крыс, а в Париже – около 9 миллионов. То есть, на каждого жителя британской столицы приходится более двух хвостатых, а на каждого парижанина – свыше четырех.

А вот индийский город Дешнок, в котором расположен знаменитый крысиный храм Карни Мата, занял лишь пятую строчку рейтинга. По индуистским верованиям, некогда мать утонувшего по неосторожности ребенка обратилась к богу смерти Яме с просьбой вернуть чадо. Тот долго отказывался, но в конце концов согласился до нового воплощения помещать души преждевременно умерших в крыс.

В храме Дешнока живет порядка 20 тысяч грызунов, за которыми тщательно ухаживают и готовят им пищу на специальной кухне, а каждый год тысячи паломников отправляются в храм, чтобы почтить богиню и принести жертву священным животным.