Дональда Трампа заподозрили в махинациях с выплатой налогов

Экс-президент США Дональд Трамп Фото: REUTERS

Налоговая служба США выясняет, не являются ли ссуды, предоставленные под проценты экс-президентом США Дональдом Трампом своим детям Иванке, Дональду и Эрику попыткой ухода от налогов на подарки.

Согласно обнародованной информации, в общей сложности в период с 2015 по 2019 год Дональд Трамп получил от своих детей в среднем $51000 по процентам от предоставленных им займов. В 2020 году сумма процентов снизилась до $46000.

Налоговики задаются вопросом: действительно ли эти займы являются добросовестными сделками, или бухгалтер Трампа просто нашел очередной метод уклонения от налоговых платежей в казну, пишет WSJ.

По утверждениям некоторых экспертов, подобный метод дает возможность Трампу не только не платить налог на подарки, которые превышают сумму $16000 в год, но и позволяет ему раздать детям большую часть своего имущества, избежав так называемого death tax – налога на наследство, применимое к миллионерам (при общей стоимости наследства свыше $12,92 миллиона).

Выглядит это примерно так: Трамп дает своим детям деньги якобы в долг, для подтверждения добросовестности сделки в договоре проценты, которые несколько лет исправно платятся. Затем долг прощается, а вот налога на прощенный заем уже не существует.

Так ли это на самом деле и чем закончатся изыскания налоговиков – вскоре должно стать известно.