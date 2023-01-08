«Чебурашка»: Хочешь сладких апельсинов?

Трудно поверить, но получилась новая легенда, которая может стать откровением и для детей, и для взрослых. Фото: кадр из фильма «Чебурашка»

Мы, люди пожившие, сердечно любим «Чебурашку» - того, советского. Но если утереть застилающие взор ностальгические слезы, можно заметить очевидное: сегодня у него не было бы шансов. Нынешние малолетние зрители живут в другом ритме и оценивают качество мульта, представьте себе, в том числе по тому, насколько правдоподобно изображена шерсть мохнатых зверьков. А еще в кадре все время должно что-то происходить. Нет, это не плохо: просто прошло время и сменился язык, на котором рассказывают истории. Фильм «Прибытие поезда на вокзал Ла-Сьота» братьев Люмьер, знаете ли, на нас тоже действует несколько иначе, чем на самых первых его зрителей.

Авторы нового «Чебурашки» (фильм еще идет в кино) пошли на очень смелый шаг: перепридумали историю героя, которого обожают повзрослевшие советские мальчики и девочки и смутно представляют себе современные дети. Итак, пожирателя апельсинов занесло ураганом в Россию откуда-то из Латинской Америки, где его пытались убить за порчу урожая. Судьба свела его с Геннадием (Сергей Гармаш) — пожилым садовником дендрария. Душа Геннадия полна боли — много лет назад, после трагической гибели жены, он потерял еще и дочь: отдал на воспитание тетке, девочка выросла и отца так и не простила. У Геннадия есть пятилетний внук, который не говорит. У дочери своя скромная кондитерская, но ей грозит разорение — все из-за злющей хозяйки шоколадной фабрики Риммы. Разумеется, неведомый ушастый зверек, вопреки обстоятельствам своей жизни не утративший веру в добро, помогает героям обрести человечность. Хотя поначалу и сам не верит, что это вообще возможно: «Я не хочу быть человеком. Потому что вы не умеете прощать».

В новом «Чебурашке» есть все: трогательный и абсолютно оригинальный сюжет, отличный и сыгранный актерский состав - ни один из персонажей не пережимает, а уж игра Сергея Гармаша по-настоящему виртуозна; безупречная картинка — мультяшный Чебурашка (мимика и голос у него от актрисы Ольги Кузьминой) исключительно достоверно внедрен в кадр с живыми актерами и настоящим ландшафтом, полный набор фишечек и гэгов (ушастик ловко чистит апельсин одним движением когтя). Многослойность эмоциональной палитры, постоянные колебания от смешного до серьезного и невеселого — но жизненного, позволяют оценить «Чебурашку» по самому высшему разряду, заставляя вспомнить «Мишку Паддингтона», «Вверх!» и другие шедевры семейного кино. Ключевая сцена, в котором Геннадий совершает нечто (обойдемся без спойлеров), что перекликается с его поступком в прошлом, а на фоне звучит «Там нет меня» в исполнении Севары, снята с таким драматизмом, что смотреть на это без слез не смогла бы и сама Шапокляк.

Трудно поверить, но получилась новая легенда, которая может стать откровением и для детей, и для взрослых — о надежде, добре и любви, способных исцелить самое зачерствевшее сердце. И в этой истории нет тупой назидательности и дешевого заигрывания со зрителем - в этом смысле «Чебурашка» режиссера Дмитрия Дьяченко прямо наследует мультику Романа Качанова по сценарию Эдуарда Успенского.

Не уходите сразу после финальной сцены: по модной традиции в картине есть сцена после титров. Тут это визуализация грубоватого анекдота про Гену и Чебурашку, обрывающаяся в момент кульминации — умеренное хулиганство авторы фильма гармонично сочетают с чувством вкуса. У них получилось. Чебурашка будет жить.