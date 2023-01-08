Актер Смольянинов пожелал, чтобы от России остался радиоактивный пепел

Артуру Смольянинову сосредоточиться бы на творчестве в Голливуде, куда его якобы пригласили, и открывать рот только согласно буквам в сценариях. Но он не сдержался Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

«Родина дала ему все и за это он ее люто ненавидел» - почти точная цитата из одного постперестроечного фильма. Фильм не блистал патриотизмом, но сентенция оказалась на удивление честная, точная и актуальная даже спустя десятки лет. Уже давно нет СССР, сменилась политико-экономическая формация, а люди, люто ненавидящие Родину, рождаются с прилежным постоянством. Значит, дело не в нашей политике и нашем государственном строе. Дело в самих беглецах.

Артур Смольянинов актер очень востребованный - «9-я рота», «Убойная сила», «Белая гвардия» - свыше 30 фильмов в биографии, и два десятка ролей в московском «Современнике». Грех жаловаться. Но, в апреле 2022 года, Артур Смольянинов вдруг бежит через российско-норвежскую границу. Первые заграничные впечатления страшно потрясли слабую психику человека, всю жизнь проживающего чужие личности и сущности:

«Ну реально, ты переходишь 30 метров — и перед тобой другие люди, у них просто другой софт в голове, другой взгляд. Я стою, смотрю на них и думаю: «Что с нами не так? Почему мы-то так не можем? Почему мы не можем просто жить по-человечески? Что нам мешает?» - поделился актер в первом же интервью с очередным беглым иноагентом.

Дальше Смольянинов пытается заверить читателей, что никаких гонений на Россию и русскую культуру нет, потому что самой такой культуры нет, она наднациональна. Ну, с гонениями за последний год мы и без актера разобрались – убедились. Но, если культура наднациональна, почему такой видный и талантливый общечеловек сбежал от нас? В бегстве своем Смольянинов обвинил интриганов из Министерства культуры, а причина этих репрессий - якобы ярко-выраженная пацифистская позиция актера. Тут бы Артуру Сергеевичу сосредоточиться на творчестве в Голливуде, куда его якобы пригласили и открывать рот только согласно буквам в сценариях. Но, он не смог, выдав на днях, в эфир, под запись:

«Я хочу воевать за Украину» и, главное, больше всего потрясшее его бывших соотечественников: - Мне нас…ать, что останется от России, даже если одна область, а всё остальное превратится в радиоактивный пепел!»

Без малого год жизни на благословенном Западе и актер-пацифист превратился в какого-то зверя-милитариста и бандеровца. «Кiк тiк?».

Схема проста. На Западе еще с ранних советских времен заведен строгий порядок – «вазелин предателям не полагается, его нужно заслужить». Беглецам с Родины всегда приходилось медийно отрабатывать право на новую сытую жизнь: что летчику, бежавшему вместе со своим самолетом, что олимпийским чемпионам и певцам ртом или танцорам ногами, что мыслителям и творцам. И вот, пришла очередь актера Артура Смольянинова, включившегося под Рождество в информационную войну против России.

А сколько безвестных беглецов через Верхний Ларс занимаются тем же самым в интернете, представить сложно, но можно. Это же настоящие подарки спецслужбам: дезадаптанты, со сбитыми моральными нормами, не смотря на таланты немного глуповатые (с трудом воспринимающие объективную реальность), финансово-уязвимые, обиженные – им всегда не докладывают кашки. Таких персонажей вербуют толпами и будут отжимать досуха, как наших диссидентов 60-70-80-х годов, эту беглую «совесть нации».

Диссиденты, кстати, потом вернулись на брошенную Родину в начале 90-х уже в составе западных общественно-политических структур, фондов, НКО и то, что они натворили здесь, мы до сих пор расхлебываем с переменным успехом. Нам не стоит обижаться на слова Артура Смольянинова – человек нашел работу, хоть и не по профилю. Важнее сделать так, чтобы Артур Смольянинов больше никогда к нам не вернулся – ни тушкой, ни чучелом, ни в амплуа «блудного сына» целующего асфальт в Домодедово. А он это может исполнить, даже не сомневайтесь.

КСТАТИ

Андрей Тарковский писал: «Актёры глупы. В жизни ещё ни разу не встречал умного актёра. Ни разу! Были добрые, злые, самовлюблённые, скромные, но умных — никогда, ни разу. Видел одного умного актёра — в «Земляничной поляне» Бергмана, и то он оказался режиссёром». В истории со Смольяниновым лучше и не скажешь...

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