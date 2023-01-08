Глава Якутии, где морозы до - 55, дал советы россиянам

Глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев Фото: Андрей Минаев

…- Айсен Сергеевич, мы вас поздравляем с наступившим Новым годом, с Рождеством Христовым.

- Вас также - с наступившим Новым годом и Рождеством, Александр.

- В эти дни вот вспоминаю Якутию, именно - зимнюю… У нас в Москве, в Подмосковье - ну, не Якутия, но прохладненько. Кто говорит, что 25 градусов мороза, а кто-то видел на градусниках и - 35. У вас сейчас какая погода в республике?

- Знаете, Якутия же огромная, ее территория 3 миллиона квадратных километров, это, считайте, как Индия.

И у нас сегодня самая разная температура. Я с утра смотрел, когда на работе был, от - 18 до - 55.

- Ого! Ну, это далеко не Индия.

- Да! (смеётся)

- Когда я бываю в Якутии зимой, меня в сильный мороз, во-первых, приводит в восторг так называемый «шепот звезд». Это когда вместо пара выдыхаешь такой иней, и если тихое место - он чуть - чуть позванивает. И я помню, что первое, что мне сказали: «Беги в магазин, покупай ботинки из якутской лошадки, ворсом и наружу, и внутрь». Ваш совет, как не замерзнуть - нам здесь, в средней полосе России? Как не запаниковать, когда такой сильный мороз?

- Для нас - 25, -30 – это очень комфортная температура, мы радуемся, когда - «так тепло».

А вот для столицы… Я сам в Москве учился, у вас там воздух влажный, поэтому, особенно в первые минуты, на улице бывает зябко.

- Вот как жить?

- Я, вообще, считаю, что просто надо следить за погодой, не переохлаждаться, одеваться тепло - и все будет нормально.

А у нас мороз - это, конечно, такая серьезная тема, когда - 50.

Не дай Бог, по дороге машина сломается, - конечно, у нас это - вопросы не просто здоровья, а - жизни и смерти.

- Айсен Сергеевич, я там, в Якутии, и на машине ездил, и обратил внимание: в салоне двойные стекла, две печки... А нам что посоветуете? Как быть?

- Ну, при - 25 чего там особо, какие рекомендации…

Тем более, я так понимаю, это буквально на день-два.

А у нас, конечно, и двойные стекла - обязательно, и чтобы печки точно хорошие были.

При - 50 машины на улице вообще выключать нельзя. Сейчас, кстати, здесь появились новые такие, сохраняющие тепло, накидки для автомобилей, скажем так, наша местная компания их специально разработала и выпускает.

- Как их используют?

- Люди утром на работу приезжают, оставляют под этой накидкой машину, и в течение дня несколько раз включают на какие-то минуты двигатель, и нормально машина стоит. Раньше такого не было.

- Может, нам такие накидки пришлете тогда?

- Заказывайте.

А самое главное на сильном морозе - сохранять оптимизм, и все нормально будет.

- А ещё вот разные хитрости якутские, чтобы не обморозиться…

- Я еще раз говорю, надо сохранять спокойствие, нормально одеваться.

И, если чувствуете, что замерзаете, - серьезно обтираться… Но - ни в коем случае, не снегом, а - какой-нибудь грубой варежкой, чем-то таким - сильно растирать лицо, пальцы, если они закоченели. Для того, чтобы обморожения не было, не дай Бог.

Ну, и, конечно же, при таком морозе выпившему человеку выходить на улицу опасно.

- Спасибо, Айсен Сергеевич! Очень хорошие советы. Мы их тут же озвучим. И, надеемся, они помогут как-то нам выжить в этой непростой морозной закоченелости.

- Уверен, что все будет нормально.