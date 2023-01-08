Машина замерзла на морозе. Что категорически нельзя делать, чтобы отогреть ее

Даже современные машины далеко не все адаптированы к холодам. Фото: Иван МАКЕЕВ

Как известно, неприятностям свойственно случаться в самый неподходящий момент. Именно поэтому кофе проливается на белую рубашку в то утро, когда вы опаздываете, телефон садится и выключается за минуту до приезда такси, а машина не заводится как раз тогда, когда вы опаздываете. Особенно, если на дворе стоят трескучие морозы.

Как помочь любимой «ласточке» пережить холода, рассказал председатель общероссийского общественного движения «Автомобилисты России» Виктор Похмелкин.

Нужно ли прогревать машину

- В большинстве случаев если машина новая (не старше трех лет), то проблем с ней быть не должно. Но это в теории. Даже современные машины далеко не все адаптированы к холодам. Далее все зависит от качества двигателя и степени износа аккумулятора, - объясняет Виктор Похмелкин. - Конечно, снимать аккумулятор и уносить его домой не нужно - это было актуально только для старых советских машин. Сейчас это нерационально, а порой и недопустимо.

Что же делать? Все просто: ездить на машине чаще и дольше. Если давно не «рулили» никуда, то стоит минут на 20-30 запустить двигатель, дать ему поработать. А еще лучше – изначально держать автомобиль в тепле – тогда никакие морозы будут не страшны.

«Дворники» вверх?

На морозе даже щетки стеклоочистителя вполне могут примерзнуть к стеклу. Нужно ли их тогда поднимать вверх на ночь? Ответ – нет!

- Поднимать «дворники» не стоит. Если температура ровная, то ничего с ними не случится. Они ведь примерзают, когда идет резкое похолодание, а до этого влага скапливалась на лобовом стекле и на самих дворниках, - рассказывает автоэксперт. - А если температура стабильная, пусть и минусовая, то не нужно делать лишних движений. Вам же все равно придется отогревать переднее стекло перед началом движения. Так или иначе вместе ним отогреются и дворники.

Сигналу ноль

Глючит сигнализация и не открываются замки? Отогреваем и то, и другое. Иммобилайзер, который за все это отвечает, состоит из двух компонентов. Первый - это тот самый брелок, который водитель носит с собой. В нем вмонтирован чип, и если вы долго бродите по морозу, он может просто замерзнуть. Подержите в тепле и попробуйте нажать на привычные кнопки вновь.

Другое дело, если «заглючила» вторая часть иммобилайзера – та самая, что расположена в машине и отвечает за запуск двигателя. Тут греть придется уже сам автомобиль. Пара часов на крытой парковке – в том же торговом центре, и «ласточка» оттает.

Можно, конечно, попытаться открыть замок при помощи размораживателя, но срабатывает это не всегда. Вероятно, придется заплатить 1000-3000 специалисту, который на раз два вернет вам доступ в салон любимого авто.

Народное творчество

В рекламе как-то показывали, как на закрытую дверцу машины плеснули кипятком. Сработает ли?

- Не знаю, не пробовал, - признается Виктор Похмелкин. - Честно говоря, все эти народные рецепты достаточно сомнительны. Лучше не заниматься самодеятельностью, а звонить в сервис и советоваться с профессионалами. В тяжелых случаях – вызывать эвакуатор. А еще вовремя проходить техосмотр, вовремя менять расходники и не забывать про незамерзайку.

Вывод прост: о своем автомобиле нужно заботиться, тогда и он ответит взаимностью.