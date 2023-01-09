Командующий ВСУ Валерий Залужный Фото: REUTERS

Итоги "рождественского режима тишины"

В 00:01 8 января закончился введенный Россией в часть Рождества временный режим прекращения огня. Наша страна объявила его в часть великого светлого православного праздника. В Киеве отреагировали ожидаемо - плюнув на гуманный жест.

В первые же минуты после наступления объявленного "режима тишины" ВСУ нанесли удары по мирным кварталам Донецка.

Украинские пушки громыхали и дальше. В российском минобороны позже подсчитали: в течение полутора суток только по жилым кварталам города Донецк украинскими войсками было выпущено свыше 160-ти снарядов крупного калибра и 20-ти реактивных снарядов систем залпового огня.

- Ответным огнём российских войск украинская артиллерия, из которой велись обстрелы населенных пунктов, подавлена, - заявили в нашем военном ведомстве.

Удар возмездия

«В ответ на преступный удар киевского режима в первые минуты января 2023-го года по пункту временной дислокации российских военнослужащих в населенном пункте Макеевка Донецкой Народной Республики командованием Объединенной группировки российских войск реализована операция возмездия», - заявил официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

Российскими средствами разведки были вскрыты и достоверно подтверждены по нескольким независимым каналам пункты временной дислокации военнослужащих ВСУ в городе Краматорск. Мощными ударами были уничтожены более 600 военнослужащих ВСУ, которые ранее отказались соблюдать объявленный режим прекращения огня вдоль всей линии боевого соприкосновения.

Основателя ВДВ решили свергнуть на Днепре

Борис Филатов, мэр Днепра (Днепропетровска) заявил о скором сносе памятника отцу-основателю воздушно-десантных войск, Василию Маргелову. Филатов сообщил, что памятник предложат забрать тем, кто при СССР служил в ВДВ — именно по их инициативе монумент и был установлен в 2000 году, а создан он был на деньги горожан и спонсоров, и установлен на набережной Днепра. Стоит напомнить, что генерал армии Василий Маргелов родился в Днепропетровске (тогда Екатеринославе) в 1908 году. Есть памятник ему и в центре Херсона, который он освобождал от нацистов в Великую Отечественную. И до него доберутся потомки недобитков?

Газопровод в ЛНР подорвали агенты незалежной?

Пресс-служба МЧС Луганской народной республики сообщила, что причиной возгорания магистрального газопровода в городе Лутугино в ЛНР, произошедшего вечером 7 января, по предварительной информации, стал подрыв. По имеющимся данным, «в результате подрыва магистрального газопровода на воздушном переходе через реку Сухая без газоснабжения остались 13 315 абонентов в 9 населенных пунктах: Лутугино, Георгиевка, Успенка, Белореченский, Лесное, Челюскинец, Врубовский, Ленина, Роскошное, а также 21 социально-значимый объект». Эти «воины света» только и могут, что гадить мирным людям.

Ватикан молится за мир, но выборочно

Папа Римский в традиционном воскресном обращении на площади Святого Петра призвал молиться за мир и граждан незалежной. И еще вспомнить в своих молитвах российских и украинских матерей, потерявших своих сыновей на поле боя. Франциск сказал: «Они потеряли сыновей — это цена войны, помолимся за этих российских и украинских матерей». Но акцент он сделал на страдания именно украинской стороны, заодно призвав неустанно думать о детях самостийной. Говорил, что прожить праздники нужно с трезвостью и смирением, а сэкономленные деньги направить в фонд помощи пострадавшим украинцам. А фонд помощи пострадавшим детям Донбасса вы создать не хотите?

Даст ли Берлин танки Киеву?

Вице-президенты Бундестага Катрин Геринг-Эккардт и Вольфганг Кубики хотят, чтобы ФРГ дала незалежной танки. Геринг-Эккардт заявила, что ограничиваться лишь бронемашинами Marder «было бы неправильно»: «Мы должны сделать и предоставить все возможное. Это относится также и к танкам Leopard». Кубики добавил, что «целесообразно поставить не только Marder, но и танки Leopard». При этом он подчеркнул, что любой дальнейший шаг по поддержке Украины должен быть скоординирован с партнерами по НАТО. Координируйте сколько хотите, танки ваши не быстры.

В США увидели кризис Залужного

Скотт Риттер, офицер разведки американской морской пехоты в отставке, заявил, что требования командующего ВСУ Валерия Залужного о поставках из стран — членов НАТО танков и БМП для ВСУ свидетельствуют о критической нехватке военной техники в украинской армии. По словам военачальника, чтобы вернуться на позиции от 23 февраля, ему, вождю ВСУ, нужно 300 танков, 600-700 БМП, 500 гаубиц. Риттер сообщил:

«Украинцы сожгли большую часть своей бронетехники. Залужный потерял все. Ему нужно восстановить потенциал. ВСУ передвигаются на легкобронированной технике. В основном, на укрепленных внедорожниках. Так они доставляют своих солдат. Это нежизнеспособно в реалиях современных мобильных столкновений». С наступлением холодов, полагает Риттер, российская армия получила еще одно преимущество перед противником благодаря лучшему техническому оснащению. Нет, ну не могут они не вставить генерала Мороза.

Данилов боится «корейского сценария»

Алексей Данилов, секретарь СНБО незалежной, заявил, что Киеву предлагают урегулировать ситуацию по «корейскому сценарию». Секретарь украинского совбеза сообщил: «Вот здесь такие украинцы, а здесь не такие украинцы… Знаю, что один из вариантов, которые могут нам предлагать, – это «38-я параллель». Которая делит КНДР и Южную Корею. По сведениям Данилова, представители Москвы на встречах с европейскими политиками будто бы передают «месседжи» о готовности зафиксировать тот статус-кво, который сложился на сегодня. Ну, вообще-то, Киев сейчас оккупирует часть трех новых регионов России, которые вошли в ее состав по итогам сентябрьских референдумов. Так что, если корейский сценарий и возможен, то совсем на «другой параллели».

Подоляк ультимативно требует выдачи Саакашвили

Михаил Подоляк, советник главы офиса президента незалежной, заявил, что имеет «радикальную позицию» по теме находящегося в заключении в Тбилиси экс-президента Грузии, гражданина Украины Михаила Саакашвили. Подоляк потребовал его выдачи Киеву либо вывоза в «любую европейскую страну». При том Мишико отбывает с октября 2021-го шестилетнее заключение за коррупцию и злоупотребление служебными полномочиями. Подоляк же заявил, что «с большой симпатией» относится к Саакашвили, который нелегально пересек границу Грузии в украинском контейнере с молочными продуктами, и назвал экс-президента закавказской республики «фигурой исторического масштаба». И усугубил свой выпад заявлением: «Правительство Грузии намеренно хочет ввести свою страну в историю как государство, которое целенаправленно пытало своего президента». И это говорит представитель режима, с благословения которого на Украине пытают военнопленных и политзаключенных.

Шмыгаль заявил о самом большом в мире минном поле

Глава украинского кабмина Денис Шмыгаль поразил мир заявлением, что во время военных действий на Украине поставили столько мин, что можно сказать о создании самого масштабного на Земле минного поля. Речь, как будто, идёт о площади в 250 тысяч квадратных километров— это сопоставимо с площадью Южной и Северной Кореи. Шмыгаль сообщил: «На данный момент это самое большое минное поле в мире. Оно не только мешает передвижениям людей, но и создаёт большие проблемы для ведения сельского хозяйства, а это одна из основных для нас отраслей». При этом они не прочь освоить 15 миллионов канадских долларов, выделенных Оттавой Киеву для поставок оборудования для разминирования территорий. А вы начните с разминирования одесских пляжей и николаевских угодий. Хотя морской туризм для вас уже точно не основная отрасль.