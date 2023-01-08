Герой спецоперации «Z» сержант Чукашов застал украинских диверсантов врасплох

Продолжаем знакомить с героями спецоперации «Z» - участниками боевых действий на Донбассе. Фото: Александр КОЦ

Продолжаем знакомить с героями спецоперации «Z» - участниками боевых действий на Донбассе. Рядовыми, сержантами, ефрейторами и офицерами, что проявили свой профессиональный опыт, характер и выполнили боевые задачи. Их решимости, напористости и боевому опыту в Минобороны России, в подразделениях милиции Донецкой и Луганской Народных республик дают самую высокую оценку.

Наши герои сорвали атаки и предотвратили контрнаступления националистов, за что и получили государственные награды. Но служат они не ради похвал и наград. Военнослужащие уверены, что у врага нет шансов на успех, потому что Донбасс и Россия сражаются за правое дело.

«Стояньем города не берут, воюют уменьем, а не числом, от уменья происходит согласие», - говорил генералиссимус Александр Суворов, который не проиграл ни одного сражения. А еще повторял: «Одна минута решает исход баталии, один час — успех кампании, один день — судьбу империи».

УДЕРЖАЛ ГОСПОДСТВУЮЩУЮ ВЫСОТУ

Майор Артур АЛЕКСАНДРОВ

Майор Артур АЛЕКСАНДРОВ Фото: Минобороны РФ

«Подразделение артиллеристов под командованием майора Артура Александрова выполняло задачу по обороне одной из господствующих высот. Противник, стремясь выбить российские войска со стратегически важной высоты, предпринял попытку наступления на позиции наших подразделений превосходящими силами при поддержке тяжелой бронетехники и артиллерии. В условиях артиллерийских ударов противника майор Александров обеспечил непрерывное ведение боевой работы артиллерийского подразделения. Благодаря умелому руководству Артура артиллерийским огнем подразделения вражеская артиллерия была подавлена. Наступление противника, лишенного артиллерийской поддержки, было остановлено. Продолжая оборонять высоту, майор Александров уничтожил несколько единиц бронетехники боевиков. Благодаря своевременным, грамотным и отважным действиям майора Александрова российским подразделениям удалось отразить атаку противника и удержать господствующую высоту».

ЗАСТАЛ ДИВЕРСАНТОВ ВРАСПЛОХ

Сержант Денис ЧУКАШОВ

Сержант Денис ЧУКАШОВ Фото: Минобороны РФ

«Отделение российских военнослужащих под командованием сержанта Дениса Чукашова выполняло задачу в составе батальонной тактической группы по поиску вооруженных формирований украинских националистов в заданном районе. Продвигаясь по заданному маршруту, Денис со своими подчиненными обнаружили группу боевиков. Несмотря на превосходящие силы националистов, Денис принял решение навязать бой противнику.

Заняв выгодные огневые позиции, Денис с подчиненными внезапно атаковали боевиков, чем застали противника врасплох. В ходе боя, действуя смело и решительно, Денис уничтожил пулеметный расчет националистов. Застигнутые врасплох боевики, не смогли организовать оборону и понеся существенные потери, спешно покинули позиции.

Смелость и отвага сержанта Дениса Чукашова, а также профессионализм его подчиненных пресекли деятельность вражеской ДРГ в заданном районе».

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