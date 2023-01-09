В чем признался принц Гарри: Секс, свастика, убийства и обиды

Змеиного яда Гарри (слева) на брата Уильяма вылил немало. Фото: Getty Images

Книга воспоминаний человека, занимающего шестое место в очереди на британский престол, должна выйти в продажу в Соединенном Королевстве 10 января. Но то ли по ошибке, то ли с неким расчетом на несколько дней раньше она уже появилась в книжных магазинах Испании и своим содержанием наверняка повергла в ужас представителей британской короны. Гарри, младший сын нынешнего короля Карла III и принцессы Дианы, после женитьбы в 2018 году на американской актрисе Меган Маркл и так превратился для представителей правящей династии Виндзоров почти что в изгоя. Несмотря на то что молодожены после свадьбы получили титулы герцога и герцогини Сассекских, Меган не была принята в качестве равной августейшим особам. И эта неприязнь все больше распространялась на самого Гарри. Судя по всему, принц-пария терпеть этого далее не пожелал и поквитался с родичами раскрытием семейных секретов.

Мемуары под названием «Запасной» были мгновенно разорваны на цитаты журналистами ведущих мировых изданий. Букингемский дворец пока что хранит гробовое молчание.

Вот некоторые из наиболее горячих отрывков из воспоминаний принца Гарри.

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ОБ ОТНОШЕНИЯХ С ОТЦОМ

«В день, когда я родился, отец (в ту пору принц Чарльз. - Ред.) сказал маме (Диане, принцессе Уэльской. - Ред.): «Замечательно! Теперь ты дала мне наследника (старшего сына Уильяма. - Ред.) и запасного - моя работа выполнена».

«Он пару раз удивительно несмешно шутил, говоря: «Кто знает, действительно ли я твой настоящий отец? Возможно, твой отец на самом деле в Бродмуре, мой дорогой сын!» (Здесь намек на слухи о связи Дианы с майором Джеймсом Хьюиттом. - Ред.) Слухи продолжались, хотя моя мать не была знакома с майором Хьюиттом, пока я не родился».

«Мне было всего 12 лет, когда это произошло (гибель принцессы Дианы. - Ред.). Я помню, что отец разбудил меня и сказал: «Мой дорогой сын, мама попала в автомобильную аварию. Возникли некоторые осложнения». Что я помню с поразительной ясностью, так это то, что я не плакал. Ни слезы. Мой отец не обнял меня. Он никогда не был силен в проявлении эмоций. Как можно было ожидать, что он проявит их в такой критической ситуации?»

«Мы с братом сказали отцу, что примем Камиллу (нынешнюю супругу Карла III. - Ред.) в семью при условии, что он не женится на ней. «Тебе не нужно жениться повторно», - умоляли мы его. Свадьба заставила бы всю страну, весь мир сравнить нашу маму и Камиллу, чего никто не хотел. Отец на наши просьбы не ответил». «Мы были готовы простить ее в своих сердцах, если она сможет сделать отца счастливым. Может, и она будет менее опасна, будучи счастливой?» «Мы видели, что, как и мы, отец не счастлив... Он повсюду брал с собой игрушку детства - плюшевого мишку. Это был несчастный предмет со сломанными лапами, потрепанный и покрытый заплатами… Мишка красноречивее, чем мой отец, выразил суть одиночества его детства».

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

О МОРДОБОЕ С УИЛЬЯМОМ

«Как ни странно, между нами всегда было соперничество... Уильям был моим лучшим другом и полной противоположностью». «Когда я увидел Уильяма и отца, вошедших в сад (на церемонии прощания с умершим супругом Елизаветы II герцогом Эдинбургским. - Ред.), понял, что они здесь для дуэли, а не для примирения (из-за отношения к Меган Маркл. - Ред.)... Мой дорогой брат, мой заклятый враг, как же мы пришли к этому? Нас разлучила жизнь... Я подумал: «Прощай».

«Как-то в 2019 году я сказал Уилли, что он нездравомыслящий человек - следует газетным сплетням о Меган, называя ее грубой, трудной и раздражительной, вместо того чтобы по-семейному встать на мою сторону. «Я пытаюсь помочь тебе», - ответил брат. «Да ладно! Серьезно? Помочь мне? Ты так это называешь?» - взвился я». Дальше братья подрались.

О СЕКСЕ И СВАСТИКЕ

«Я был 17-летним мальчишкой, мечтавшим попробовать абсолютно все, чтобы потрясти устоявшийся порядок... Употреблял кокаин в 17 лет. Это было не очень весело, и я не чувствовал себя особенно счастливым, как другие, но это заставило меня чувствовать себя другим, и это было моей главной целью. Чувствовать. Отличаться... В чьем-то доме, после выходных на охоте, мне предложили «одну дорожку» - и с тех пор я употребил сильно больше одной». «Курил сигареты и каннабис, пил прямо на поле для гольфа, когда учился в Итоне... В 2016 году в Калифорнии попробовал «волшебные грибы» и увидел, как в мусорном ведре в ванной растет голова».

Появление принца в нацистском мундире вызвало шок в британском обществе. Фото: СОЦСЕТИ

«В 2005 году был приглашен на костюмированную вечеринку по случаю Хеллоуина. У меня была дилемма: надеть костюм пилота или нацистский мундир. Сам я склонялся к одежде летчика, но когда Уильям и Кейт увидели меня в форме наци, то покатились со смеху и настояли, чтобы я нарядился именно в нее».

«В 2001 году, когда я учился в Итоне, один из телохранителей королевской семьи Марко нанес мне визит... С мрачным выражением лица он сказал, что его послали «узнать правду». Я подозревал, что он имел в виду мою недавнюю потерю девственности, унизительный эпизод с женщиной лет на 19 постарше, которой нравились мачо-кони и которая обращалась со мной как с молодым жеребцом. Я быстро забрался на нее, после чего она шлепнула меня по пятой точке и отослала прочь. Одна из моих многочисленных ошибок заключалась в том, что я позволил этому случиться в поле, сразу за очень оживленным пабом. Без сомнения, кто-то нас видел».

ОБ УБИЙСТВАХ В АФГАНИСТАНЕ

«Я совершил шесть боевых вылетов на вертолете «Апач», которые отняли человеческие жизни... В эпоху ноутбуков могу с точностью назвать количество убитых боевиков. И мне казалось важным не бояться этого числа. Итак, мое число - 25. Это число не наполняет меня удовлетворением, но и не смущает... Вы не можете убивать людей, если вы видите в них людей, я видел в них шахматные фигуры, сброшенные с доски. Это было устранение злодеев до того, как они смогли убить хороших людей».

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

ОБ ОБЩЕНИИ С МАТЕРЬЮ В АСТРАЛЕ

«Печаль из-за смерти матери заставила меня попросить помощи у женщины, которая утверждала, что обладает «способностями» и может передавать сообщения. Мне порекомендовали ее хорошие друзья. В ту минуту, когда мы сели рядом, я почувствовал вокруг нее энергию... Она сказала: «Твоя мать с тобой». Я ответил: «Я знаю. Я чувствовал это в последнее время». Женщина поведала мне слова Дианы: «Ты живешь той жизнью, которой она не могла. Ты живешь той жизнью, которую она хотела для тебя».

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

* * *

Как отреагируют на откровения Гарри в Букингемском дворце, приходится только гадать. Вскоре предстоит официальная коронация его отца, и если принца туда пригласят вместе с супругой, можно будет считать, что он прощен. В противном случае путь в королевские покои ему заказан. Сам Гарри в интервью пару дней назад высказался так: «Многое может произойти, но дверь всегда открыта. Мяч на их стороне».