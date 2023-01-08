Хаос, дым, разъяренная толпа: Фото и видео из захваченного президентского дворца и других правительственных зданий в Бразилии

Сторонники бывшего президента Бразилии Жаира Болсонару в ходе протестов захватили здание конгресса в столице Бразилии Фото: REUTERS

Сторонники бывшего президента Бразилии Жаира Болсонару в ходе протестов захватили здание конгресса в столице Бразилии, дворец президента и другие административные здания. Об этом сообщают на сайте портала G1. Полиция разгоняет митингующих газом и шумовыми гранатами.

"Радикальные сторонники Болсонару вторглись в Национальный конгресс после столкновения с военной полицией на эспланаде министерств в Бразилиа, участники антидемократических действий вооружены палками и камнями", - говорится в материале .

Протестующие также захватили Федеральный верховный суд (STF) и дворец Планалто после столкновения с военной полицией на Эспланаде-дос-Министериос в Бразилиа.

Военная полиция пыталась сдержать протестующих с помощью перцовых баллончиков, однако они прорвали зону цепь силовиков, окружавшую Национальный конгресс. На некоторых кадрах видно, что автомобиль Национальных сил упал в фонтан Конгресса.

Фото: REUTERS

"Окна штаб-квартиры Конгресса были разбиты. Радикальные болсонаристы достигли Зеленого зала Палаты депутатов, места, которое дает доступ к пленарному залу Палаты представителей", - сообщается на сайте.

Полицейские также применили светошумовые бомбы, пытаясь сдержать участников "антидемократической акции".

Фото: REUTERS

После вторжения в Национальный конгресс радикальные протестующие захватили Федеральный верховный суд (STF). Участники акции разбили стекло на фасаде, вошли в здание и добрались до пленума.

Во дворце Планалто радикальные болсонаристы достигли четвертого этажа и разрушили штаб-квартиру исполнительной власти.

Фото: REUTERS

Реакция властей

Министр юстиции Флавио Дино назвал антидемократические действия "абсурдными" и заявил, что "попытка навязать волю силой не возобладает". Дино также сообщил, что "пребывает подкрепления".

Бывший министр юстиции и нынешний министр общественной безопасности Андерсон Торрес заявил, что силовые структуры страны принимают "немедленные меры для восстановления порядка в центре Бразилиа".

Фото: REUTERS

После захвата зданий председатель Сената Родриго Пачеко сообщил в социальной сети, что в телефонном разговоре губернатор Федерального округа Ибанеис Роча, который подтвердил усиление "присутствия полицейского аппарат и контроля над ситуацией". Тем не менее военная полиция пока никак не комментировала захват административных зданий.

Пачеко также заявил, что он отвергает антидемократические действия призывает подвергнуть протестующих высшей мере наказания.