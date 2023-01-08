Протесты в Бразилии в ночь с 8 на 9 января 2023 года Фото: REUTERS

В столице Бразилии - федеральном округе Бразилиа происходит попытка государственного переворота. Сторонники экс-президента Жаира Болсонару два с лишним месяца спустя после второго тура президентских выборов, в которых их фаворит проиграл социалисту Лулу да Силва, решили силой изменить эти результаты.

Как сообщает издание «Коррейо Бразилиенсе», группа болсонаристов ворвалась в здание Национального конгресса. Фотографии с места событий демонстрируют, что речь идет, как минимум, о нескольких сотнях человек. Большинство из них одеты в желтые футболки национальной сборной по футболу - с момента выборов эта униформа стала отличительным символом сторонников Жаира Болсонару.

Также бразильские издания пишут, что протестующие захватили Верховный суд и дворец Планалту - официальную резиденцию главы государства. Полицейские не смогли сдержать напор толпы. Нынешний президент Лулу да Силва эвакуирован. Среди митингующих замечены плакаты, призывающие вооруженные силы страны переходить на сторону народа и освободить Бразилию от коммунизма.

Фото: REUTERS

До сих пор протесты в Бразилии против результатов выборов были не слишком заметны. Сторонники Болсонару пытались перекрывать дороги и разбивали палаточные городки, но до серьезных акций дело не доходило. Тем более что сам Жаир Болсонару фактически признал свое поражение, заявив, что «как гражданин будет следовать букве Конституции».

Фото: REUTERS

1 января состоялась церемония официального вступления в должность Лулу да Силва. От России на ней присутствовала председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. Президент Владимир Путин также поздравил да Силву со вступлением в должность.

Фото: REUTERS

Выборы 2022 года в Бразилии были одними из самых непредсказуемых в истории этой страны, поскольку во втором туре сошлись сторонник правых националистических взглядов Жаир Болсонару и социалист Лулу Да Силва (стоит отметить, что он прежде уже был президентом Бразилии, позже был посажен в тюрьму, но через два года досрочно выпущен на свободу, а все обвинения в коррупции с него были сняты). Разрыв между двумя кандидатами составил менее 2%.

Фото: REUTERS

Фото: REUTERS

Символично, что попытка захватить власть в Бразилии происходит почти ровно два года спустя после знаменитого штурма Капитолия 6 января 2021 года, когда сторонники Дональда Трампа таким же образом пытались отменить победу Джо Байдена. Впрочем, своих целей они тогда так и не добились. Многие из протестующих позже получили сроки, а некоторые были убиты при зачистке Капитолия силами полиции.

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