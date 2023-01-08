Вернувшийся из украинского плена: «Как увидели наш триколор, почувствовали себя людьми»

В Москву были доставлены освобожденные из украинского плена российские военнослужащие. Фото: Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

Самолетами военно-транспортной авиации ВКС России в Москву были доставлены освобожденные из украинского плена российские военнослужащие. На этот раз, 8 января, с борта военного самолета на аэродром Чкаловский сошли 50 человек.

Многие из них провели в плену по 7-9 месяцев.

Еще в дороге всем выдали обувь, новое обмундирование и пайки. Реакция на подарки была очень сдержанная. Было видно, что люди не просто отвыкли в лагере для военнопленных от человеческого отношения, но и забыли, как улыбаться.

«Всех военнослужащих доставят для прохождения лечения и реабилитации в медицинских учреждениях Минобороны России. Всем освобожденным требуется медицинская и психологическая помощь», - прокомментировали кадры в военном ведомстве.

- Семь месяцев провел в лагере для военнопленных во Львове, - рассказывает один из освобожденных военнослужащих по имени Вячеслав, - В лагере остались даже те, кто там 9 месяцев уже. Трудно морально, физическими упражнениями давят, тяжело тем, кто не привык к физическим нагрузкам.

Он поблагодарил всех, кто участвовал в трудном обмене, за новенькую форму и мобильные телефоны с оплаченными карточками, чтобы можно было поддерживать связь с близкими.

Алексей также провел в плену несколько месяцев. Его реакция на первые часы свободы: «Блестящая встреча, как увидели наш триколор, нашу землю, наших людей, вдохнули наш воздух, сразу почувствовали себя людьми. Осталось остальных бы оттуда забрать...»