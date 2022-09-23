Референдумы в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях по вопросу о вхождении в состав России 23–27 сентября 2022 года: онлайн-трансляция Фото: REUTERS

ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях объявили, что проведут референдумы по вопросу о вхождении в состав России 23–27 сентября 2022 года. Принять участие в референдуме смогут граждане, достигшие на день (последний день) голосования возраста 18 лет, за исключением граждан, признанных судом недееспособными.

Референдум пройдет в течение пяти дней. Четыре дня голосование будет проводиться за пределами территорий участковых комиссий, то есть на придомовых территориях. И один день – в помещениях участковых комиссий референдума.

Определены и документы для голосования. Это паспорт гражданина ДНР, адресная справка, документы, подтверждающие личность военнослужащего. Голосовать можно и по паспорту Украины, но с отметкой о проживании на территории ДНР.

Не позднее, чем через пять дне после последнего дня голосования в Центральные избирательные комиссии (ЦИК) регионов определят результаты референдума по вхождению в состав Российской Федерации. Референдум будет считается одобренным, если в его поддержку проголосовало больше половины участников.

Успешного проведения голосования на референдуме по вопросу вхождения в состав России пожелала избирательным комиссиям Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области, Херсонской области глава российской ЦИК Элла Памфилова.