Модель Камила Морроне бросила Леонардо Ди Каприо, потому что не хотела «сидеть дома и рожать детей»

Леонардо Ди Каприо и Камила Морроне расстались по инициативе модели. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В конце августа западные таблоиды сообщили, что очередной роман Леонардо Ди Каприо закончился неудачей. 47-летний актер расстался с моделью Камилой Морроне накануне ее 25-летия. «Каков подлец!», - негодовала общественность, повершившая в теорию «Клуба 25 и младше». Мол, всех своих девушек голливудский ловелас бросает, как только им исполняется 25 лет. И вот теперь выяснилось, что инициатором разрыва была Камила.

Как сообщает The Sun, Морроне рассталась с Ди Каприо, потому что мечтала сделать карьеру, а он хотел семью и детей. Пара провела вместе четыре года – достаточно долгий срок, чтобы сблизиться для серьезных отношений. Но, оказалось, что девушка всерьез рассчитывала, что Лео поможет ей продвинуться в Голливуде. По словам источника издания, Камила не хотела «сидеть дома и рожать детей». Морроне с с 16 лет мечтала стать актрисой и сделать карьеру на большом экране. Но Лео не пошевелил и пальцем, чтобы помочь подруге. Из-за этого девушка обиделась на бойфренда и решила пробиваться самостоятельно.

Между тем, актер после расставания не скучает. Журналисты разузнали, что он пожил глаз на новую красотку – супермодель Джиджи Хадид. Источник, близкий к Леонардо ДиКаприо, рассказал журналистам издания Entertainment Tonight, что его отношения с Джиджи стали более серьезными.

- У Джиджи и Лео все серьезно. Они много времени проводят вместе и любят друг друга. У них все хорошо, они оба очень счастливы,- сообщил источник.

Новая возлюбленная Ди Каприо - модель Джиджи Хадид. Фото: соцсети.

К слову, роман с Хадид опровергает теорию о «Клубе 25 и младше». Джиджи уже 27 лет. К тому же она первая молодая мама, с которой встречается Лео. У манекенщицы есть двухлетняя дочь Хай от бывшего участника группы «One Direction» Зейна Малика. С отцом своего ребенка Джиджи рассталась в 2019 году, еще до рождения малышки.

Кстати, практически все девушки Ди Каприо были блондинками. Его последняя пассия Камила Морроне стала первой брюнеткой в этом списке. А вот Джиджи идеально вписывается в стереотип любимых женщин актера.

Джиджи Хадид - одна из самых высокооплачиваемых моделей мира. Она является лицом нескольких линий Tom Ford, моделью Victoria’s Secret, и кроме того, снялась для календаря Pirelli 2015 года. Джиджи родилась в Лос-Анджелесе в семье миллионера, владельца строительной компании Мохамеда Хадида и голландской модели Иоланды Хадид. У нее есть младшая сестра Белла Хадид, тоже супермодель.