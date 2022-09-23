В Херсоне пьют кофе, жарят шашлык и спорят на русском: что можно увидеть и услышать на освобожденных территориях во время референдума

Плакаты к референдуму в Херсоне Фото: Игорь ЕМЕЛЬЯНОВ

Если возникло желание лучше понять, как на освобожденных территориях относятся к спецоперации, к России и к референдуму о вхождении в ее состав (который идет с 23 по 27 сентября. – ред.), туда не стоит добираться организованными группами в составе проверенных пулов.

В город русской славы Херсон, основанный князем Потемкиным Таврическим, из российской столицы стоит прибыть своим ходом. Например, отмахав за рулем от Москвы почти 2 тысячи километров - через потемкинский же Крым.

Да, это утомительно, но весьма поучительно.

МАЛОРОССКАЯ ДОРОГА

Для того, чтобы понять, чем русский порядок лучше украинского (забыв в этом месте про две русские беды), надо проехать сентябрьской ночью по Крымскому мосту и трассе Таврида, а ясным днем через «крымско-украинский» пункт пропуска Чонгар и по дороге на Мелитополь, потом свернув на Каховку, а далее на Херсон.

Два мира – два Шапиро.

Подъезды к Крымскому мосту, он сам, и далее Таврида – это … европейский уровень! Украинские дороги (Херсонской области), которые находились под патронажем президента Украины (о чем оповещают оставшиеся таблички на обочинах) – это стиральная доска вперемешку с почти гладким стеклом (последнего явно меньше). На трассе «прощай, подвеска» встретил КамАЗ, где два местных немолодых водителя, матерясь по-русски, меняли пробитое колесо, но дорогу на Херсон почему-то объясняли мне по-украински. Трасса была «украшена» пятнами от сгоревшей техники на обочинах и разбитыми автозаправками (на 180 километрах от Чонгара до Херсона) действующей АЗС просто нет ни одной.

Трасса на Херсон Фото: Игорь ЕМЕЛЬЯНОВ

ШАХТЕРСКАЯ ПРАВДА

Мужики на одном из десятка блок-постов на трассе от Каховки на Херсон и Одессу спокойно рылись в движке Нивы, когда я решил заглянуть в их обшитый маскировочной сетью и украшенный триколором и знаменем Победы бетонный бункер.

- Сколько здесь?

- Седьмой месяц без замены.

- А чего не на блоке?

- Так ориентировки на конкретные машины нет. И диверсионные группы хохлов за последнее время почистили хорошо.

- Откуда сами?

- Шахтеры мы (называют три шахты под Донецком и просят их не снимать).

Заправки на трассе на Херсон Фото: Игорь ЕМЕЛЬЯНОВ

Отказался сделать хотя бы один снимок и Серега из Шахтерска, который с конца февраля сторожит мост и переправу на Херсон. Его дом украинцы разбили в 2014-м, он попал под первую мобилизацию в ДНР, семья живет на Кубани в общежитии, сыну, который должен был идти на дембель, предложили контракт...

Серега вблизи видел, как по несчастному Антоновскому мосту, что связывал Херсон с «большой землей», украинские войска били американскими реактивными системами «Хаймарс», из-за чего сейчас по этой бетонной полуполоманной переправе ездят лишь сумасшедшие.

- Чем «Хаймарсы» так страшны?

- Падают почти бесшумно и прошибают бетон насквозь, слой за слоем. Я вот с дороги осколки убрал, чтобы машины резину не пропороли.

Осколки от «Хаймарсов» долетели и до дома, где остановились донецкие бойцы – а он в полукилометре.

Серега жалуется, что в Херсоне некоторые до сих пор запуганы Украиной и ее агентами-диверсантами.

- Просил сало на рынке продать за рубли (а был я в форме) – нет, говорят, только за гривны. Поменял, пришел – говорят, все продали. А продавщица зашла за занавеску и оттуда показывает рукой по горлу – мол, следят за мной соседи. Могут донести.

Ну вот что с этим делать? Только вычищать бандеровское подполье и показывать успехами на фронте, что Украина в Херсон уже не вернется.

Например, я, пока ехал по Херсонской области, видел множество объявлений на русском на прибранных бахчах «продам арбузы за рубли».

Разбитый мост на Херсон Фото: Игорь ЕМЕЛЬЯНОВ

РАЗГОВОРЫ У МОСТА И ЗА МОСТОМ

Перед понтонной переправой, расположившейся у поврежденного моста, что связывает Херсон с остальной областью, двойной контроль. Тут росгвардейцы несут службу вместе с военными.

Шутки-прибаутки вместе с разговорами за жизнь и про то, есть ли правда в телеграм-каналах блогеров, которые пишут про войну.

Пока несколько часов ждал паромной переправы через Днепр, говорил и с местными. Саша переехал в Херсон из Воронежской области в начале 1990-х и сейчас везет вязанки лука на продажу на один из четырех херсонских рынков.

Удивительно, как русский человек, проживший почти 30 лет на Украине, когда отвечает не задумываясь, то и дело сбивается на мову. В голове и привычках уже все перемешано. Жалуется, что многие потеряли привычную работу. Вот и приходится идти на рынки.

- Но в Херсоне, говорят, есть и свет, и вода, - возражаю Саше. - Даже дамы с собачками на улицах…

- Так-то оно так... И грохочет вроде далеко, но… Вы машину не оставляйте где-попало. Попадаются люди с разными настроениями.

Тусовочный кинотеатр "Украина" в Херсоне Фото: Игорь ЕМЕЛЬЯНОВ

В самом Херсоне на бесконечной Перекопской улице, действительно, гуляли дамы с лабрадорами и с пекинесами. Два велосипедиста на весьма дорогих моделях и в приличной экипировке крутили педали в сторону парка. Наступающие сумерки разжижали загоревшиеся фонари. На терассе кинотеатра «Украина» напротив обладминистрации, наглухо заколоченной и уже поросшей травой на ступенях, молодежь пила кофе, пиво и на русском обсуждала последние новости.

За несколько вечерних часов на херсонских улицах я ни разу не услышал украинской речи – ни от таксистов, ни от продавцов, ни от охранника на стоянке, предложившего оплату: либо 30 гривен, либо 50 рублей (такой тут народный обменный курс), ни от дам на ресепшене в некогда шикарной гостинице на берегу Днепра, где сказали, что в 10 часов вечера телевизоры гаснут – «чтобы не было цветомузыки для наводчиков украинской артиллерии».

Прилавки магазина в Херсоне Фото: Игорь ЕМЕЛЬЯНОВ

Сами они смотрели какую-то мыльную оперу на одном из пяти каналов в полностью темном фойе на первом этаже, где очень вежливые ребята в бронежилетах на входе проверяли сумки и просили придумать себе позывной – чтобы каждый раз не лезть в документы.

Где-то далеко уже грохотало.