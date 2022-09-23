Глава минфина США предрекла европейцам суровую зиму

Глава Министерства финансов США Джанет Йеллен Фото: REUTERS

К хору голосов, предрекающих Евросоюзу едва ли не самую тяжелую зиму в его существовании, присоединилась и глава Министерства финансов США Джанет Йеллен. По ее словам, европейцам стоит готовиться к серьезным холодам, которые станут следствием политики санкций.

– В декабре Европа прекратит основную часть своих закупок в 3 млн. баррелей в день, оказывая тем самым дополнительное давление на Россию и вынуждая ее искать новых покупателей для своей нефти, – заявила Йеллен журналистам.

Вместе с тем, министр уверена, что антироссийские санкции достигают своей цели, поскольку Россия должна делать скидки на нефть, поставляемую Индии и Китаю.

Йеллен не отрицает влияния изменения ситуации с нефтью на мировом рынке и на Соединенные Штаты, но считает, что оно не настолько велико, чтобы обращать на него внимание. А вот европейцам, конечно, надо потерпеть.

О снижении потребления в ЕС энергии на фоне роста цен на энергоносители ранее говорили и в РФ, а в американском издании Foreign Policy даже предупредили о возможной «борьбе за выживание» внутри самого Евросоюза из-за ограничения поставок нефти и газа из России.