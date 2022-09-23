Президент Ирана решил не давать интервью журналистке, отказавшейся надеть хиджаб

Запланированное интервью с главой государства так и не состоялось Фото: REUTERS

Корреспондент американского телеканала CNN Кристиан Аманпур поспорила с президентом Ирана Ибрагимом Раиси по поводу ношения хиджаба – традиционной накидки мусульманских женщин. В результате запланированное интервью с главой государства так и не состоялось.

На своей странице в Twitter журналистка рассказала, что интервью, которое должно было пройти в рамках посещения иранским лидером Генассамблеи ООН, обсуждалось в течение нескольких недель, а буквально накануне встречи с Раиси съемочная группа потратила около восьми часов на установку и проверку необходимого оборудования.

К назначенному сроку президент Ирана не появился, а спустя некоторое время пришел его помощник и попросил Аманпур в знак уважения к традициям страны надеть хиджаб во время интервью.

– Я вежливо отказалась. Мы находимся в Нью-Йорке, где нет закона или традиции ношения хиджаба. Я указала на то, что ни в один из предыдущих иранских президентов не настаивал на этом, когда у них брали интервью за пределами Ирана. Его помощник дал понять, что интервью не будет, если я не надену платок. Он заявил, что это «проявления уважения» и сослался на ситуацию в Иране. И снова я сказала, что не могу согласиться с эти беспрецедентным требованием, – написала журналистка в соцсети.

Вполне ожидаемо итогом ответа Аманпур помощнику Раиси стал отказ президента страны от интервью.

Как водится, мнения обывателей разделились. Кто-то считает, что журналистка права, поскольку проявила «несгибаемую волю», другие же полагают, что принципиальность Аманпур выглядит достаточно нелепо. Особенно после того, как вся белая Америка буквально пару лет назад дружно опускалась на колени перед темнокожими соотечественниками на фоне беспорядков, спровоцированных движением Black Lives Matter (Жизни чёрных важны).