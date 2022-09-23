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Звезды23 сентября 2022 8:00

Победителем конкурса на самую смешную фотографию домашнего питомца стала японка

За титул боролись около двух тысяч фотографов со всего мира
Роман КИЛЬМЯШКИН
Роман КИЛЬМЯШКИН
Снимок избран лучшим среди двух тысяч забавных фото, которые присылали со всего мира. Фото: Kenichi Morinaga

Снимок избран лучшим среди двух тысяч забавных фото, которые присылали со всего мира. Фото: Kenichi Morinaga

В Лондоне подведены итоги конкурса Comedy Pet Photo Awards 2022 на самую смешную фотографию домашнего питомца. Победителем стала японский фотограф Кеничи Моринага.

Фото: Stefan Brusius\Comedy Pet Photo Awards 2022

Фото: Stefan Brusius\Comedy Pet Photo Awards 2022

В качестве конкурсной работы гражданка Японии предоставила снимок двух кошек, которые сидят на заборе. Он избран лучшим среди двух тысяч забавных фото, которые присылали со всего мира.

Фото: Radim Filipek\Comedy Pet Photo Awards 2022

Фото: Radim Filipek\Comedy Pet Photo Awards 2022

Наградой автору фотографии стал денежный приз в размере двух тысяч фунтов стерлингов (около 135 тысяч рублей).

Фото: Marko Jovanovic\Comedy Pet Photo Awards 2022

Фото: Marko Jovanovic\Comedy Pet Photo Awards 2022

Отметим, что согласно условиям организаторов, можно было прислать только актуальную фотографию, которая была сделано вами менее чем 50 лет назад и ранее не была представлена на конкурсах.

Фото: Freya Sharpe\Comedy Pet Photo Awards 2022

Фото: Freya Sharpe\Comedy Pet Photo Awards 2022

Напомним, премия Comedy Pet Photo Awards была впервые проведена в 2017 году. Она ежегодно собирает веселые фотографии домашних животных. При этом 10% от всех вступительных и спонсорских взносов организаторы выделяют на поддержку британской благотворительной организации Blue Cross. Конкурс также направлен на привлечение внимания к проблеме бездомных животных.

Фото: Beth Noble\Comedy Pet Photo Awards 2022

Фото: Beth Noble\Comedy Pet Photo Awards 2022

Фото: Chris Johnson\Comedy Pet Photo Awards 2022

Фото: Chris Johnson\Comedy Pet Photo Awards 2022

Фото: Jonathan Casey\Comedy Pet Photo Awards 2022

Фото: Jonathan Casey\Comedy Pet Photo Awards 2022

Фото: Karl Goldhamer\Comedy Pet Photo Awards 2022

Фото: Karl Goldhamer\Comedy Pet Photo Awards 2022

Фото: Kenichi Morinaga\Comedy Pet Photo Awards 2022

Фото: Kenichi Morinaga\Comedy Pet Photo Awards 2022

Фото: Lucy Sellors\Comedy Pet Photo Awards 2022

Фото: Lucy Sellors\Comedy Pet Photo Awards 2022

Фото: Sarah Fiona\Comedy Pet Photo Awards 2022

Фото: Sarah Fiona\Comedy Pet Photo Awards 2022

КультураКультура: изобразительное искусство