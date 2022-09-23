Звездный стритстайл: Анита Цой щеголяет в шортиках, а Лолита кутается в шарф-руки

Лолита выбирает эпатажный стиль. Фото: Алена МАРТЫНОВА

Мы привыкли видеть их в свете софитов и вечерних нарядах для красных дорожек. А между тем, знаменитости гуляют по городу, ездят на студию да ходят по магазинам, в конце концов. И делают это вовсе не при полном параде. Что выбирают селебрити на повседневку, и какие идеи можно у них позаимствовать, чтобы быть в тренде, сайт KP.RU разобрал вместе со стилистом Русланом Громовым.

Стилист Руслан Громов.

ЛОЛИТА

- Певица в своем репертуаре. Вряд ли этот смелый образ с полупрозрачными вставками на джинсах, через которые проглядываются несовершенства кожи, можно посоветовать женщинам под 60. Все-таки одежда - гениальный инструмент, чтобы скрыть недостатки, а не выставить их на показ. Но попробуйте скажите об этом Милявской - и она рассмеётся вам в лицо!

Сам аутфит весьма стильный. Деним по-прежнему актуален, и дизайнеры не устают фантазировать креативными идеями, используя эту ткань. Радует, что к замысловатым брюкам подобрана простая чёрная кофточка без лишних деталей. Джинсовая куртка немного упрощает образ, но в сочетании с эффектной болоньевой горжеткой в форме гигантских рук, это, скорее, плюс. А вот ботильоны под прозрачной тканью мне не нравятся: они "режут" ноги неуместной горизонтальной линией. И все же, образ в целом очень творческий - внимание толпы в таком наряде обеспечено.

ТАТЬЯНА БРУХУНОВА

Татьяна Брухунова. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

- Как известно, супруга Евгения Петросяна считает себя большой модницей и тщательно подбирает "луки" на выход. Но здесь, на мой взгляд, есть некое ощущение перегруженности образа: слишком много акцентов, и они борются между собой. Взгляд то и дело скачет со шляпы на куртку-бомбер, с бомбера - на сумку. Цветовая гамма не выдержана, аксессуары совершенно разного оттенка, что портит чистоту и слаженность образа.

В этом наряде меня лично привлекает бомбер - это трендовая вещь в 2022 году. Интегрировать эту куртку можно в разные стили и образы. Еще одна модная тенденция - умеренный клеш на джинсах, и Брухунова явно в курсе этого тренда.

НАСТЯ ИВЛЕЕВА

Настя Ивлеева и Элджей. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

- В этом "луке" очень органично сплелись в единое целое три тренда: многослойность, оверсайз (вещи бОльшего размера. - Ред.) и хип-хоп. Причем, бывшие уже супруги Ивлеева и Элджей демонстрируют полное взаимопонимание в одежде, словно они подбирали образы с учетом предпочтений партнера.

Спортивная одежда в хип-хоп стиле сегодня вновь отвоевала место в гардеробе молодежи. Мода на свободные и непринуждённые вещи была в начале нулевых, но, как известно, мода циклична. Бомбер не по размеру с яркой подкладкой в классическом исполнении - тоже часть современно стиля. Для уличного "лука", когда нужно выйти в магазин или по каким-то бытовым делам, подобный аутфит подойдёт идеально. Но в нём есть одна хитрость, о которой многие не задумываются. Наиболее выигрышно эти удобные, но простоватые модели смотрятся на молодых и стройных девушках с яркой внешностью (как и сама Настя Ивлеева). Если тоже самое надеть на даму постарше, с лишними килограммами и без макияжа, эффекта небрежности не избежать.

КАТЯ ЛЕЛЬ

Катя Лель. Фото: Иван МАКЕЕВ

- Эффектный снимок: певица умеет выделиться из толпы. Главное, что хочется заметить в этом образе - плюшевое пальто прямого кроя. Это must have сезона (то, что обязательно к приобретению. - Ред), без него уже никуда. У Кати пальто явно дизайнерское: таких принтов в масс-маркете не найдешь. Но если вы ограничены в средствах, просто выбирайте яркие цвета: это модно и полезно в качестве цветотерапии.

Ботинки и брюки цвета металлик, который рвал тренды в прошлом сезоне, - это, безусловно, переизбыток. Думаю, что в случае с Катей Лель этот выбор объясняется ее пристрастием к теме инопланетян. Если хотите оставаться стильной, подобного фанатизма лучше избегать. Максимум можно допустить один серебряный элемент, например куртку или обувь.

АНИТА ЦОЙ

Анита Цой. Фото: Алена МАРТЫНОВА

- Чёрное и белое - вечная классика. Акцентом в этом образе стали белые ботинки в стиле сафари. Дутая куртка от известного бренда не только выгодно дополнила "лук", но и за счёт объёмности правильно расставила акценты.

Анита сделала ставку на стройные ноги, надев шорты и плотные матовые колготки. Это актуально в холодное время года, а кроме того, стройнит. Массивная сумка с ремнем из цепей также хорошо вписалась, добавила легкого лоска. А вот если бы она была меньшего размером, образ смотрелся бы уже не так гармонично.