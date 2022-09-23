Первые четыре депутата Госдумы от «Единой России» подали заявления с просьбой отправить их служить в зону спецоперации

Заявления секретарю генсовета партии «Единая Россия» Андрею Турчаку поступили от председателя комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрия Хубезова, зампреда комитета по обороне Дмитрия Саблина, зампреда комитета по вопросам семьи, женщин и детей Виталия Милонова и зампреда комитета по экономической политике, секретаря Хакасского регионального отделения «Единой России» Сергея Сокола.

«Дмитрий Хубезов, Дмитрий Саблин и Виталий Милонов с первых дней СВО вместе с нами работают на Донбассе, спасая мирных жителей от рук киевского режима. Они хорошо знают, каково это - быть русским на исконно русской земле, оккупированной неонацистами. Что такое борьба за право быть русским», - отметил Андрей Турчак.

Заявления рассмотрит Минобороны России.