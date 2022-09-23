До 16 и старше: расстаемся с лишним весом без диет и голодания. Секреты здоровья

В сентябре по всему миру отмечается День худеющих. Этот праздник – повод напомнить россиянам о том, что похудение должно быть здоровым и безопасным.

Вопрос стройности волнует всех: от мала до велика.

Мы поговорим о лишнем весе у подростков и взрослых, расскажем о масштабе проблемы и путях ее решения.

Насколько питание наших детей соответствует понятию «правильного»?

Какие основные проблемы на пути к стройности: в чем опасность диет и голодания?

Как стоит поддерживать форму с точки зрения психологии?

Участники онлайн-конференции:

Екатерина Головкова, официальный представитель Роспотребнадзора, заместитель руководителя Центра гигиенического образования населения, информационный куратор проекта «Здоровое питание»;

Лейла Намазова-Баранова, президент Союза педиатров России, главный внештатный детский специалист по профилактической медицине Минздрава России, академик РАН;

Олег Гладышев, кандидат медицинских наук, врач-психотерапевт ФГБУН "ФИЦ питания и биотехнологий"

Владимир Чернигов, президент Института отраслевого питания и АНО «За школьное питание»;

Лариса Вербицкая, диктор и телеведущая, заслуженная артистка России, в прошлом – ведущая программы «Доброе утро»;

Евгений Кунгуров, оперный и эстрадный певец (баритон); заслуженный артист Чеченской Республики, заслуженный артист Республики Ингушетия.

Лариса Сайфутдинова, начальник управления образовательных программ ВДЦ «Орленок» (онлайн).

Онлайн-конференция будет проходить в прямом эфире в социальных сетях «Комсомольской правды» и на сайте КП в разделе «Время питаться правильно» . 26 сентября, начало в 12:00. Присоединяйтесь!