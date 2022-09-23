Виталий Коротич: Мне бы очень хотелось, чтобы американцы не рыли окопы, а слушали Путина и Лаврова

Журналист Виталий Коротич Фото: Александр ГАМОВ

Министр иностранных дел России Сергей Лавров выступил на заседании Совета Безопасности ООН, посвященном ситуации на Украине. В первую очередь, он отметил, что «из России пытаются сделать агрессора, забывая об убийствах Киевом людей в Донбассе». При этом своей безнаказанностью власти Украины «обязаны» Германии. Франции и США, подчеркнул глава МИДа. - Страны Запада… накачивают Украину оружием, становясь, таким образом, стороной конфликта.

Второе выступление Лаврова в ООН - на общих прениях недели высокого уровня - намечено на 24 сентября.

Я позвонил бывшему главному редактору журнала «Огонек», 10 лет прожившему в США, Виталию Коротичу… - Виталий Алексеевич! Ну, все очень переживали за нашу делегацию, за Сергея Лаврова, которая с трудом попала в Нью-Йорк, потому что визы даже министру иностранных дел сначала не давали. И у Лаврова была очень зажигательная речь. Как вы это воспринимаете? Что говорят американцы? Может, вы с кем-то уже общались?

- Вы знаете, я думаю, что Лаврова пустили бы в любом случае. Скандал, если бы его не пустили, был бы слишком велик.

Но дело в том, что нас хотят изгнать, вытолкать из человечества разными способами. И здесь очень важно, чтобы нас слышали.

Нас не хотят видеть на культурных фестивалях, на политических мероприятиях, нас хотят изолировать от мировой торговли, от мирового спорта.

Вот почему так важно, чтобы Лавров был услышан.

- Судя по комментариям в западной прессе, первое выступление главы нашего МИДа было услышано. По крайней мере, я не видел сообщений о том, что кто-то, из участников сессии, в это время «специально» вышел из зала.

- Да… Сейчас появилось еще одно такое модное занятие – это когда выступает российская делегация, немедленно выбегать из зала всем, кто солидарен с командой, которая будет дана.

Мне очень важно посмотреть, как будет на этот раз: выбегут, не выбегут, что будет…

(Кстати, когда украинскому президенту организовали выступление на сессии Генассамблеи, то российская делегация не покидала зал.)

Лавров должен быть услышан. Очень важно, чтобы сегодня, в то время, когда мир стоит на грани большой войны, все слышали друг друга.

Владимир Путин произнес очень серьезную речь…

- Вы - об обращении Президента России 21 сентября.

- Разумеется. Предупреждение было очень серьезное.

И важно, чтобы мы ещё раз объяснили, что не хотим никаких военных столкновений, новых кровопролитий, никакого нового огня.

- Вы обычно рассказываете нам о своей переписке с гражданами США.

- Я получаю множество тревожных писем, люди не понимают, что будет, люди не знают, как будет…

В Америке опять идут разговоры о том, что нужны «индивидуальных бомбоубежища». Куда идти, куда прятаться и так далее?..

И мне бы очень хотелось, чтобы, до американцев дошли слова нашего министра - о том, что мы никого не запугиваем, мы ни на кого не хотим бросить страшную бомбу. Мы хотим, чтобы нас слышали, чтобы наши аргументы были восприняты и чтобы нас перестали выталкивать из человечества.

И чтобы этот ужасный и позорный процесс изгнания из человечества одной из самых великих стран на планете, - был прекращен.

По крайней мере, чтобы те, кто его заводит и поощряет, понимали серьезность угрозы, которая возникает.

Поэтому - ещё раз - дай Бог, чтобы Лаврова услышали. И дай Бог, чтобы взаимопонимание было единственным рецептом сегодняшнего сосуществования в мире.

Мне бы очень хотелось, чтобы американцы не рыли окопы, а слушали Путина и Лаврова.

- Спасибо, Виталий Алексеевич!

- Спасибо, родной.

- Рад был вас услышать.