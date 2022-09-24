Сосиски детям – не игрушка

В школах сосиски, сардельки и прочие продукты переработки запрещены, но дома родители на скорую руку готовят именно их Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Началась школьная пора, и матери облегченно вздохнули: не надо готовить обед, дети обедают в школе. Но не все так просто. Некоторые чада любят школьную еду, другие не любят. В школах-то кормят хорошо, говорит врач-педиатр, депутат Госдумы Татьяна Буцкая. Вопрос в том, как сочетаются домашние привычки в питании с тем, что подают в школьной столовой. Об этом она подробно рассказала в программе «Скажите, доктор!» на телеканале «Доктор».

БАБУШКА, ТЫ НЕ ПРАВА

Уже два года в школах подают бесплатные горячие завтраки для детей с первого по четвертый класс. Но в каждом классе найдется ребенок, да не один, который в столовку принципиально не ходит. А, собственно, почему?

- Питание в школе очень правильное, - говорит Татьяна Буцкая, - Но, как считают сами дети, «грустное».

В школьном питании всё соответствует нормам по белкам, жирам, углеводам. И ГОСТам по граммам, миллиграммам тех или иных добавок. Но как привыкли дети дома? Бутерброд, гамбургер, чипсы на перкус, да сладенькая кашка от бабушки, по утрам в лучшем случае еще готовые завтраки. И когда ребенок приходит в школу, а ему там дают правильную кашку с одной ложечкой сахара, а не пятью, как у бабушки, он говорит «невкусно». Или когда ему рыбу вареную дают, а он ее ни разу дома не ел. И часто дети задают удивительные вопросы: «А это что?». А это были щи... Поэтому очень тесно связано домашнее и школьное питание. Если вы не будете кормить ребенка дома правильно, то он не будет есть и в школе.

ВСЕГДА ЛИ ВРЕДНЫ СОСИСКИ И ПЕЛЬМЕНИ?

В школах сосиски, сардельки и прочие продукты переработки запрещены, но дома родители на скорую руку готовят именно их.

- Я вспоминаю папино коронное блюдо — он сам проворачивал фарш, месил тесто, лепил пельмени, - рассказывает Татьяна Буцкая. - Отваривал и ставил передо мной со сметаной. И это было божественно!

Называть пельмени неправильной едой было бы кощунством. Но надо понимать, из чего их готовят. Взять те же самые сосиски. Есть компании, которые занимаются детским питанием, и у них сосиски и фрикадельки безо всяких загустителей, красителей. Мы уверены, что они не навредят здоровью ребенка, ведь по сути сосиска — это хорошо прокрученный фарш, сплошной белок. И я не вижу ничего плохого, если иногда (не каждый день) давать ребенку их на ужин или завтрак. Конечно, если точно знать, что в составе.

Началась школьная пора, и матери облегченно вздохнули: не надо готовить обед, дети обедают в школе. Но не все так просто Фото: Олег ЗОЛОТО

У МАЛЬЧИКОВ ОЖИРЕНИЕ ВСТРЕЧАЕТСЯ ЧАЩЕ

Повышенная масса тела у малышей и школьников сейчас встречается все чаще и чаще. Таких пухленьких детей примерно четверть от общего числа. И больше всего среди мальчиков. Конечно, это еще не ожирение, но уже на грани. Но 10 процентов детей уже страдают именно ожирением.

- Мы, врачи, считаем, что повышенная масса тела закладывается еще внутриутробно, когда мама, что называется, «ела за двоих» и набрала много лишних кило за беременность, - говорит Татьяна Буцкая. - Мы все должны руководствоваться принципом «мы то, что мы едим». Поэтому если дома будут в чести нагетсы, гамбургеры и прочий вредный фастфуд, если ребенок будет видеть, что родители сами едят чипсы, а ему говорят — иди капустки поешь, то это будет, по меньшей мере неправильно.

ЛАНЧБОКСЫ — СПАСЕНИЕ ДЛЯ АЛЛЕРГИКОВ

Если ребенок аллергик или диабетик, школьная еда ему не пойдет на пользу. Важно заранее обсудить с классным руководителем этот момент (в некоторых школах есть возможность заказывать спецпитание). Или же давать с собой ребенку ланчбоксы со свежей и безопасной едой.

- Но классный руководитель обязан знать, что у вашего ребенка лежит в портфеле, ведь он несет ответственность за здоровье вашего ребенка, - объясняет Буцкая. - Поэтому как минимум предупредите классного руководителя. И, конечно, не кладите ему с собой скоропортящиеся продукты.

Врач-педиатр, депутат Госдумы Татьяна Буцкая

КОММЕНТАРИЙ ДИЕТОЛОГА

Правильное — не значит невкусное

- Для ребенка, как и для взрослого, важны три принципа: сбалансированность, умеренность и разнообразие, - объясняет наш постоянный эксперт, врач-диетолог Людмила Денисенко.

1. На завтрак - обязательно горячее блюдо.

В идеале, если оно будет содержать крахмал - каша, картофель, макароны (да-да). Крахмал переваривается довольно медленно, благодаря чему образующаяся глюкоза поступает в кровь небольшими порциями, поэтому энергии хватает на долгое время.

Но всегда чередуйте завтраки — день белковый (например, омлет), на другой углеводный — запеканку из макарон с яйцами и сыром (можно приготовить с вечера), на третий белково-углеводный, например, сырники с ягодами или фруктами. На четвертый — бутерброд из цельнозернового хлеба с перцем и кусочком отварной курицы. И так далее. Ведь полезное — не обязательно противная каша, это может быть намного лучше!

2. На перекус — сок или фрукт.

Перерывы между приемами пищи у детей не должны превышать четырех часов, чтобы не было застоя желчи. Поэтому, если в школе нет горячего завтрака, только обед, достаточно будет положить ребенку 2-3 овсяных печенья, пакетик сока, яблоко или грушу.

3. На обед обязательно горячий суп.

На обед (не важно, в школе или дома) обязательно должна быть небольшая порция супа (можно мясной, куриный, рыбный, вегетарианский с добавлением зелени). И второе блюдо - отварное или тушеное мясо, рыба с гарниром из овощей и десерт. Это не просто классика жанра, а необходимый для желудочно-кишечного тракта набор.

4. На ужин - яичное, творожное, овощное, рыбное блюдо, чай, сок или молоко.

Выбор большой, главное — что любит ребенок. Да и сосиска с макаронами - не худший выбор, главное, чтобы не каждый день.

5. Самое главное — выпивать достаточно воды (не меньше литра чистой воды в день).

В простудный сезон это очень важно — так смягчаются слизистые, выводятся токсины.