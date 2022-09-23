Десять лет мастерства: от поражения к победам

Фото предоставлено Пресс-службой Агентства развития навыков и профессий

В середине сентября в Саранске прошел финал Х Национального чемпионата «Молодые профессионалы», участниками которого стали представители регионов России – около тысячи студентов колледжей и школьников. А началась история этих соревнований 10 лет назад, когда осенью 2012 года в Москве состоялся первое региональное первенство профессионального мастерства. Спустя полгода в Тольятти прошел Первый национальный чемпионат.

Каким был уровень профессионализма наших молодых мастеров? Чтобы ответить на этот вопрос, нужна была проверка международного масштаба. К чемпионату мира в Лейпциге 2013 года были отобраны лучшие на тот момент представители колледжей и вузов, которые были заявлены на участие в 15 соревновательных компетенциях. Это были привычные, самые распространенные профессии: автомеханик, автопокраска, системное администрирование, каменщик и т.п., в которых, как казалось, мы можем себя показать с лучшей стороны. Но результат оказался закономерным: российская сборная заняла 41-е место.

Фото предоставлено Пресс-службой Агентства развития навыков и профессий

Как вспоминают представители Агентства развития навыков и профессий, после того чемпионата мы приняли концепцию всеядности. Объездили всех мировых лидеров индустрий и договорились о том, чтобы наши ребята учились у лучших. Например, если в Бразилии были сильнейшие фрезеровщики, а в Южной Корее - мобильные робототехники – ехали туда. За счет использования лучших практик уровень российских мастеров вырос до среднемирового. В 2014 году российская сборная завоевала первый медальон за профессионализм по компетенции «Мехатроника», в 2016 - первые золотые медали по компетенциям «Электроника» и «Холодильная техника система кондиционирования».

Уже тогда было понятно, что у России гораздо более амбициозная и масштабная программа, чем у мирового движения. Следовать за другими странами в соревновательном «фарватере» - это путь в никуда. И «Молодые профессионалы» вышли за границы соревновательных рамок, хотя чемпионаты на протяжении всех десяти лет остаются их важной и неотъемлемой частью.

Мы пошли своим путем. Во-первых, на первенствах национального и отраслевого формата появились десятки компетенций, которые относятся к профессиям будущего. Например, «Реверсивный инжиниринг», «Проектирование нейроинтерфейсов», «Лазерные технологии», «Промышленная робототехника» и другие. «Обкатка» этих компетенций на чемпионатах позволяет сформировать базу стандартов и методик для их тиражирования в сферу образования.

Во-вторых, и это самое важное, что главной составляющей движения стали не победы и медали, а профессиональная подготовка. Задача была поставлена четкая: оживить систему среднего профобразования. Поэтому в зоне внимания оказались не только перспективные студенты колледжей и техникумов, но и преподаватели. Ставка была сделана на подготовку массового мастера, вовлечение его в движение. Проще говоря, надо было сначала научить тех, кто учит. Ведь не секрет, что зачастую в колледжах использовались образовательные методики полувековой давности, а работать на современном станке с ЧПУ, грубо говоря, учили «по бумажке».

Фото предоставлено Пресс-службой Агентства развития навыков и профессий

Мастеров производственного обучения накачивали «хардами», чтобы они могли не просто уметь что-то делать в своей области, а делать это в соответствии с контекстом современной технологической среды. В систему среднего профессионального образования стали загружаться эффективные принципы и методики подготовки, современное материально-техническое оснащение. Стало формироваться сообщество экспертов-профессионалов, многие из которых вышли из соревновательной среды.

В 2017 году на чемпионате мира в Абу Даби одним из шести «золотых» россиян стала Анна Дербенева, победившая в компетенции «Программные решения для бизнеса».

- Медаль запылится на полке, воспоминания о победе потускнеют, но люди, с которыми я прошла огонь, воду и медные трубы навсегда останутся со мной. После Абу Даби от иностранных компаний мне поступало много предложений о работе, но я поняла, что должна остаться здесь, в России и передать другим то, что знаю и умею сама, - вспоминает Анна.

С той памятной победы она занимается подготовкой конкурсантов чемпионатов. Работает разработчиком в компании «Хакта» и передает свой опыт и навыки молодым коллегам.

В то, что движение способно изменить систему подготовки кадров верили далеко не все. Но, как отметил генеральный директор Агентства развития навыков и профессий, директор дивизиона «Кадровый потенциал» Агентства стратегических инициатив (АСИ) Роберт Уразов, «благодаря огромному количеству единомышленников, которые поверили в идею, это все-таки произошло».

Генеральный директор Агентства развития навыков и профессий, директор дивизиона «Кадровый потенциал» Агентства стратегических инициатив (АСИ) Роберт Уразов. Фото предоставлено Пресс-службой Агентства развития навыков и профессий

– С уверенностью могу сказать, что мы способны делать лучше, чем другие страны, ведь мы нашли свой, уникальный российский вариант, как работать с фактором профессионального мастерства. Хороший специалист – это не только условный Стаханов, который способен сам перевыполнить план, но и Макаренко, который может научить многому других. Сегодня у нас есть технологическая платформа, есть люди, которые готовы непрерывно саморазвиваться и совершенствовать систему подготовки кадров в стране. Мы «пересобрали» все инфраструктурные листы и научились максимально использовать потенциал российского оборудования и при этом выдерживать высокое качество производства. Задача была нелегкой, но мы ее выполнили, - сказал Роберт Уразов.

Сегодня большинство российских колледжей используют стандарты подготовки, о которых еще 10 лет назад в образовательной среде практически не знали. А экспертное сообщество, которое продвигает их, насчитывает около 100 тысяч человек.

Из экспертов Агентства развития навыков и профессий и конкурсантов национальной сборной по профессиональному мастерству сформировались технологические ассоциации. Их участники работают в совершенно разных организациях, но при этом они разделяют нормы качества производимого продукта, или услуги в рамках той сферы деятельности, в ассоциацию которой входят. И они разрабатывают, сохраняют и тиражируют в системе подготовки кадров эти стандарты качества - своего рода образец профессии. По сути, они дают ответ на вопрос: каким должен быть хороший каменщик, автомеханик, водопроводчик, сварщик, геодезист, повар, парикмахер? Каким требованиям они должны отвечать, на каком оборудовании уметь работать, какова должна быть производительность их труда? Создание технологических ассоциаций позволит использовать уникальный опыт, навыки и технологии Агентства в практической работе, применять для удовлетворения потребностей бизнеса, укрепления и кадрового обеспечения экономики страны в целом.

Фото предоставлено Пресс-службой Агентства развития навыков и профессий

ОЦЕНКА ПОДГОТОВКИ

Еще одним чисто российским нововведением стал демонстрационный экзамен. Впервые он был проведен в 2017 году в колледжах и техникумах 26-ти регионов – его сдали 14 тысяч студентов. Это был эксперимент, к которому поначалу настороженно отнеслись и преподаватели, и студенты, и потенциальные работодатели.

Но на практике получилось так, что демонстрационный экзамен объективно отражает профессиональный уровень выпускников. В результате демэкзамен был утвержден в качестве процедуры государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего профессионального образования.

Условия на экзамене максимально приближены к реальным. Студент должен выполнить разработанное экспертным сообществом практическое задание, состоящее из нескольких модулей разного уровня сложности. Нужно продемонстрировать умения и навыки по всему спектру компетенции.

За выполнением задания следят независимые эксперты. Они оценивают в баллах практически каждое действие: как студент организовал рабочее место, как пользуется инструментом, как перемещается по площадке, как соблюдает технику безопасности, как распределяет время между операциями и т.д. Десятки нюансов, которые складываются в общую картину.

Потом баллы отражаются в скиллс-паспорте (паспорте компетенций) по каждому разделу задания. Результаты экзамена также заносятся в единую базу молодых профессионалов. И работодатель видит, какими навыками его будущий сотрудник владеет хорошо, а какие надо «прокачать».

Работодатели глазами экспертов смотрят на потенциальные кадры и имеют возможность сразу пригласить тех, кто их заинтересовал. Скиллс-паспорт сегодня используют при подборе кадров около 700 российских компаний.

УВИДЕТЬ БУДУЩЕЕ

В Агентстве развития навыков и профессий стали развивать компетенции будущего. Те, которые станут востребованы в ближайшей перспективе на уровне среднего и высшего образования. Сотрудник лаборатории генной инженерии, аналитик больших данных, оператор беспилотных летательных аппаратов, специалист реверсивного инжиниринга. Эти и многие другие компетенции возникли в рамках направления Future Skills и были апробированы на чемпионатах профессионального мастерства. И сегодня уже многие колледжи и вузы используют методики и стандарты подготовки таких специалистов, хотя, как говорится, массовый спрос на них еще не наступил.

При поддержке Министерства просвещения РФ Агентство реализовало еще один проект: помощь школьникам в осознанном выборе профессии – «Билет в будущее». С 2018 года сотни тысяч учеников 6-11 классов получили рекомендации по построению индивидуальной профессиональной траектории в соответствии с выбранными компетенциями. Миллионы учеников прошли профориентационный тест на специализированной цифровой платформе. Методика тестирования основана на научных трудах отечественных ученых и практике экспертов Агентства развития профессий и навыков.

В рамках проекта школьники участвовали в профессиональных пробах в колледже, фестивалях профессий, посетили чемпионаты профессионального мастерства. Они не только знакомились с миром профессий и общались с наставниками, но и пробовали свои силы в разных компетенциях. А после этого получили рекомендации, какое профессиональное направление им близко.

В 2022 году Агентство развития навыков и профессий займется реализацией новых федеральных программ в рамках нацпроекта «Демография» - карьерное сопровождение молодежи и «Страна мастеров». Средний уровень занятости молодых людей в России на сегодняшний день составляет 58,4%. Новые инициативы призваны повысить этот показатель. Их основные цели - содействовать молодежи страны в трудоустройстве и развивать их предпринимательские навыки путем персонального сопровождения наставников. Планируется, что в программах примут участие более 36 тыс. человек, при этом не менее 75% из них по итогам участия смогут найти работу или оказывать профессиональные услуги в качестве самозанятых или предпринимателей.

Фото предоставлено Пресс-службой Агентства развития навыков и профессий

МЕЧТЫ СБЫВАЮТСЯ

Весной 2021 года государство запустило программу обучения и трудоустройства граждан в рамках федерального проекта «Содействие занятости», чтобы помочь людям сохранить свою конкурентоспособность и снизить уровень безработицы на рынке труда.

К проекту подключили Агентство, а точнее, его часть - Академию Ворлдскиллс Россия с ее внушительным опытом массового обучения россиян в рамках нацпроектов. В проекте «Содействие занятости» она использует уникальные методики . Принцип проекта простой: научим так, что сможешь заработать.

Проект поможет тем, кто испытывает сложности на рынке труда или находится под угрозой увольнения, но за счет обучения может повысить свою конкурентоспособность. Это граждане в возрасте 50+, женщины с маленькими детьми, безработные. С этого года в проекте участвует молодежь от 16 до 35 лет, которая не может найти работу.

Только по проекту «Содействии занятости» Академия Ворлдскиллс Россия в этом году обучит новым навыкам более 80 тыс. тысяч человек. А через все ее образовательные программы с 2016 года прошла 401 тысяча россиян.

Освоить новую профессию или повысить квалификацию можно во всех регионах в любом из 1739 центров обучения Академии. И не важно, где проходит обучение: в областном центре, или небольшом городке - обучение будет одинаково высокого качества.

Фото предоставлено Пресс-службой Агентства развития навыков и профессий

Программы Академии - это обучение на практике. 70 и больше процентов учебного времени отведено практическим занятиям. . И именно это позволяет выпускникам начать работать и зарабатывать сразу после окончания учебы. Кстати, трудоустраиваются на хорошую работу с достойной зарплатой 9 из 10 выпускников программы.

А сейчас Агентство развития профессий и навыков запускает на Сахалине проект «Заработаем вместе». Основным его механизмом обозначена модель «получи услуги бесплатно сейчас – плати потом» – за счет разделения части своих будущих доходов человеку не придется вносить за обучение предварительный платеж. Например, был продавцом, а может стать управляющим магазином. Разница в зарплате - 2,5 раза. Для человека переподготовка бесплатна, но после того, как он достигает оговоренного уровня дохода, возвращает частями потраченные на его обучение денежные средства. По прогнозам Агентства, это позволит создать потенциальную возможность для быстрого роста рынка инвестиций в человека, без опасений потратить эти деньги впустую. Первые 30 договоров на Сахалине на таких условиях будут заключены в сентябре-октябре 2022 года. Люди получат навыки управляющего магазином, инженера-сметчика и социального работника.