Пять продавцов из шести выбирают Авито для продажи своих товаров

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САМЫЕ ПОПУЛЯРНЫЕ ОНЛАЙН-ПЛОЩАДКИ

Россияне стали чаще продавать товары на онлайн-платформах. На первом месте по популярности – Авито, на втором - Юла, далее идут Вконтакте, WhatsApp, Telegram. Об этом говорят данные исследования, проведенного командой Авито совместно с агентством Data Insight.

Покупка товаров с рук в последнее время пользуется огромной популярностью. По информации аналитиков, в 2021 году рынок онлайн-торговли между частными лицами вырос на 25% и составил 1,32 трлн рублей. Такой рост связан с увеличением числа проведенных сделок.

Пользователи охотно выкладывают на продажу как новые, так и поддержанные вещи. Если говорить о самых популярных товарах, то 29% из общего числа продаж оказались позициями, выставленными в разделе «Личные вещи». Еще 26% - это товары «Для дома и дачи», и 20% «Запчасти и аксессуары».

Чаще всего продавцы предпочитают работать на нескольких платформах. Но в пяти из шести случаев Авито оказывается основной. В прошлом году этой платформой пользовались 86% С2С-продавцов, а в июне этого года их доля увеличилась до 96%.

СПРОС НА СЕРВИС ДОСТАВКИ ВЫРОС В 7 РАЗ

- На Авито каждый месяц заходят около 56 миллионов пользователей. Эта платформа важна не только для бизнеса, но и для частных продавцов, реализующих товары с рук. Ведь мы предоставляем не только витрину для выбора той или иной продукции, но и предлагаем различные инструменты продаж, удобные варианты доставки, - говорит Иван Гуз, заместитель генерального директора в Авито.

Он уточнил, что в этом году количество покупок через Доставку, по сравнению с 2021 годом годом, уже выросло в 7 раз. Товары доставляют в более чем 1100 городов и 21000 населенных пунктов, число которых не перестает увеличиваться.

Кстати, компаний, подключивших Авито Доставку, стало в 2,5 раза больше. Чаще всего в пункты выдачи заказывают одежду и обувь, как взрослую, так и детскую. Пользователям нравится, что вещи можно примерить, и, если что-то не подойдет, вернуть обратно, не теряя деньги.

- Количество пунктов выдачи, открывающихся по всей стране, непрерывно растет. Сделки с партнерами заключаем каждый месяц, а также добавляем новые интересные опции. Это делается для того, чтобы жителям каждого региона было удобно пользоваться нашей платформой, продавать и покупать, - отметил Иван Груз.

В КАКИХ РЕГИОНАХ ЛУЧШЕ ПРОДАЖИ

Пока востребованность классифайдов растет, соцсети и мессенджеры для онлайн-торговли люди используют все реже. Такая тенденция наблюдается с 2020 года. Доля продаж на этих площадках снизилась с 19% в 2020 году до 15% в 2021.

- Рынок С2С торговли стремительно развивается в том числе за счет расширения географии сделок и развития сервисов доставки. Люди, живущие в разных регионах страны, стали чаще заключать друг с другом сделки. Примерно каждая пятая приходится на пользователей, которых разделяют сотни, а иногда и тысячи километров, - сообщил Федор Вирин, партнер Data Insight.

Эксперты отмечают, что с открытием в регионах большого числа пунктов выдачи, люди перестали опасаться заказывать товары в отдаленных от них городах и селах. К примеру, если в 2017 году 53% пользователей продавали товары только в пределах своего города, то в прошлом году это число сократилось до 47%. При этом количество людей, готовых отправить вещи по всей стране увеличилось с 16% в 2020 году до 20% в 2021 году.

Кстати, больше всего товаров в прошлом году продали в Северо-Кавказском федеральном округе (на каждого продавца в среднем пришлось 5,7 продаж в месяц), далее идет Уральский федеральный округ (4,4 продажи) и Центральный федеральный округ (4,3 продажи).

Говоря в целом по стране, то число сделок, заключенных каждым продавцом, увеличилось вдвое. К примеру, если два года назад на различных площадках продавец заключал в среднем 2,3 сделки в месяц, то в 2021 - уже 4,3. При этом на Авито продажи шли лучше. В 2020 году ежемесячно продавцы заключали в среднем 6,9 сделок, а в 2021 году - 7,8.

Источник аналитики