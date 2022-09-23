Силы России уничтожили в Донбассе более 540 солдат ВСУ и 100 иностранных наемников

Попытки контратаковать и маневрировать истощает ряды ВСУ и приводит к страшным жертвам, как в воздухе, так и на земле

Военные знают, что при наступлении потери идут пять к одному. Тому, кто ведет оборону проще вести огонь по пристрелянным участкам и позициям. Украинским военным это хорошо известно, но киевской власти и инструкторам НАТО на их жизни давно наплевать. Потому, ВСУ опять несет страшные и неоправданные потери. Об этом сообщает Минобороны России.

«В результате высокоточного удара Воздушно-космических сил России в Краматорске уничтожено 220 военнослужащих 81-й аэромобильной бригады, в Славянске и населенном пункте Озерное ликвидировано более 100 иностранных наемников, а в Запорожье ликвидированы 190 боевиков подразделения тактической группы «Чайка», националистических батальонов «Скиф», «Днепр» и «Гепард». В Николаевской области разбиты на позициях 130 военнослужащих 59-й мотопехотной и 63-й механизированной бригад, - перечислил на прошедшем брифинге очередные жертвы ВСУ официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

По словам генерал-лейтенанта за сутки на Донбассе поражены: в Запорожье три склада боеприпасов и ракетно-артиллерийского вооружения, четыре пункта управления, в том числе 14-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Двуречная, в Никифорвке уничтожен украинский зенитный ракетный комплекс «Бук-М1», подавлены 74 артиллерийских подразделения, живая сила и военная техника ВСУ в 142-х районах.

В небе над Донбассом силами авиации и ПВО сбит украинский истребитель МиГ-29, два Су-25, 19 украинских беспилотников, 42 реактивных снаряда американской системы залпового огня «HIMARS», а также «Ольха».

БОЕВАЯ СВОДКА

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено:

298 - самолетов

155 - вертолетов

2054 - беспилотных летательных аппарата

376 - зенитных ракетных комплексов

5077 - танков и других боевых бронированных машин

844 - боевые машины реактивных систем залпового огня

3410 - орудий полевой артиллерии и минометов

5794 - единицы специальной военной автомобильной техники