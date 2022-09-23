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Общество23 сентября 2022 11:05

Дмитрий Чернышенко: В финале Международной олимпиады по финансовой безопасности примет участие более 100 иностранных студентов

Заместитель председателя Правительства России Дмитрий Чернышенко провёл заседание организационного комитета по подготовке Международной олимпиады по финансовой безопасности

Напомним, впервые олимпиада была организована в 2021 году по поручению Президента России Владимира Путина.

В заседании приняли участие директор Федеральной службы по финансовому мониторингу Юрий Чиханчин, руководитель образовательного фонда «Талант и успех», председатель совета федеральной территории «Сириус» Елена Шмелёва, представители Минобрнауки, Минфина, Минцифры, Минпросвещения, МИД России, Минтруда, администрации Краснодарского края и города Сочи, а также ведущих вузов и научных организаций страны.

Основным вопросом повестки стала готовность всех ответственных ведомств к проведению финального этапа олимпиады, который состоится 10–14 октября в «Сириусе».

«Олимпиада стала новым молодежным движением. В этом году география ее стран-участников расширилась с 7 до 12 государств. В отборочном этапе приняли участие почти 40 тысяч школьников и студентов из России, стран БРИКС и ШОС. В финал вышло около 500 человек, более 100 из них – иностранные студенты. Сейчас мы выходим на финишную прямую подготовки. Уже согласованы олимпиадные задания, готовы, как и было поручено на предыдущем заседании, образовательная, спортивная и культурная программы. Особое внимание будет уделено медицинскому сопровождению и обеспечению безопасности всех участников состязаний», – подчеркнул Дмитрий Чернышенко.

В рамках финального этапа молодые люди смогут пообщаться с экспертами в области финансов и финансовой безопасности, провести встречи с потенциальными работодателями, принять участие в круглых столах, дебатах, семинарах, практикумах, спортивных мероприятиях, мастер-классах, и т.д. Также командам школьников и студентов предстоит проектная работа с помощью обучающей системы «Графус». Для них подготовлена имитация реального финансового расследования, которое проводится совместно с экспертами Росфинмониторинга.

«Мы рады видеть, что интерес молодежи к теме финансовой безопасности растет. Со своей стороны мы делаем все, чтобы он не ослабевал. На каждом этапе задания становятся интереснее и имеют конкретную практическую направленность. Это позволяет ребятам не только повышать свою финансовую грамотность, но принимать взвешенные решения о выборе своей будущей профессии», – добавил Юрий Чиханчин.

Напомним, в прошлом году в Международной олимпиаде по финансовой безопасности приняли участие более 31 тысячи школьников и студентов из России, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана. В финал прошли 395 человек. Победителями и призёрами стали более 100 участников. В текущем году к участию в олимпиаде присоединились Армения, Бразилия, Индия, ЮАР и Китай.

Проведение данной Олимпиады соответствует задачам и целям нацпроекта «Образование», основная цель которого – обеспечение возможностей для самореализации и развитие талантов детей независимо от их места жительства и социального статуса, в том числе используя такие механизмы, как проведение олимпиад.

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