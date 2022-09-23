Минобороны публикует кадры ударов «Аллигаторов» по позициям ВСУ

Наши вертолеты работают в паре, чтобы лишить возможности противника безнаказанно контратаковать

В Минобороны России опубликовали кадры боевой работы экипажей ударных вертолетов Ка-52 («Аллигатор»), что уничтожают неуправляемыми ракетами в поле опорные пункты и бронированную технику ВСУ.

Работать на равнине не просто, летчикам не спрятать боевые машины за рельефом местности. Потому, приходится наносить удары с минимальной высоты, работать парами, чтобы лишить возможности противника безнаказанно контратаковать.

«В ходе выполнения боевых вылетов летчики армейской авиации произвели пуски неуправляемых авиационных ракет по обнаруженным укрепленным пунктам и районам сосредоточения живой силы противника. В результате боевого применения уничтожен пункт управления и бронетехника ВСУ», - комментируют кадры в Минобороны России.

Летчик ВКС России Александр отметил, что «интенсивность полетов на Донбассе остается высокая, за сутки приходится выполнять 3-4 полета».

Отметим, современный вертолет Ка-52, что в войсках получил название «Аллигатор», способен вылетать на боевое дежурство в любое время суток. Он эффективен в небе в любую погоду. Именно в темные и холодные ночи его оборудование особенно чувствительно к окружающей обстановке.

Тепловизор «Аллигатора» позволяет увидеть, например, едва теплый двигатель танка врага на расстоянии до 10 километров, и со 100-процентной вероятностью уничтожить обнаруженную цель. Вертолет за несколько километров может даже заметить в лесу выходящую из блиндажа печную трубу. Скрыться врагу от чувствительной оптики «Аллигатора» невозможно.

Высокочувствительная электроника «Аллигатора» помогает летчикам точно применять управляемое ракетное вооружение. С помощью оптики они видят и фиксируют поражение цели.

Сегодня наша армейская авиация выполняет на Донбассе задачи по сопровождению колонн с гуманитарными и военными грузами, уничтожает бронетехнику, перебрасывает и прикрывает во время высадки десантников, поддерживает подразделения в бою.