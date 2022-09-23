За сотрудниками, которые отправятся на фронт, сохранят рабочие места

После демобилизации военнослужащий сможет вернуться в ту же организацию и на ту же должность, где он трудился до поступления на военную службу по контракту или по мобилизации. Поправки «Единой России» закроют пробелы в трудовом законодательстве, из-за которых сейчас работодатель не обязан в таких ситуациях сохранять за работником его рабочее место и может расторгнуть трудовой договор, отметил один из авторов законопроекта, секретарь генсовета партии Андрей Турчак.

«Предложенные нами изменения также позволят зачесть период, проведённый на военной службе, в трудовой стаж, оставят за сотрудником дополнительное страхование, негосударственное пенсионное обеспечение, возможности улучшения социально-бытовых условий», - сообщил политик.

Кроме того, дополнительные гарантии получат члены семей таких военнослужащих.

«В частности, преимущественное право на сохранение рабочего места при сокращении штата в организации. Таких сотрудников работодатель не сможет привлекать к сверхурочной работе и отправлять в командировки без их согласия. Подготовленные нами поправки будут приняты в самое ближайшее время. Аналогичные изменения по сохранению рабочих мест коснутся гражданских служащих», - заключил Андрей Турчак.

Изменения в Трудовой Кодекс, в том числе, системно закрепят меры, предусмотренные постановлением федерального правительства.