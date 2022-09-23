В России прошла первая заправка СПГ-топливом по технологии «судно в судно»

Фото: «Газпром нефть»

Специализированное судно «Газпром нефти» «Дмитрий Менделеев», которое предназначено для заправки сжиженным природным газом (СПГ) морского и речного транспорта в портах, выполнило первую в России заправку судна. Заправка (бункеровка) танкера ледового класса «Проспект Королёва» прошла в Финском заливе.

«В долгосрочной стратегии развития бункерного бизнеса «Газпром нефть» делает ставку на судовые топлива с низким углеродным следом. Сжиженный природный газ имеет высокий рыночный потенциал благодаря своим экологическим и эксплуатационным характеристикам. Произведенная нами первая в России заправка «борт в борт» сжиженным природным газом фактически дает старт развитию нового топливного сегмента в отечественном судоходстве», – прокомментировал перспективы использования СПГ-топлива при эксплуатации судов различного класса заместитель председателя Правления «Газпром нефти» Анатолий Чернер.

«Дмитрий Менделеев» - единственное в своем классе в России судно-заправщик. С этого месяца оно будет осуществлять малотоннажную транспортировку и бункеровку СПГ в портах Балтийского моря

При строительстве судна-заправщика были использованы самые передовые технологии судостроения и операций с газомоторным топливом. «Дмитрий Менделеев» способен перевозить до 5800 м³ сжиженного природного газа. Корпус судна адаптирован для эксплуатации в климатических условиях Северо-Западного региона. Это дает «Дмитрию Менделееву» возможности выполнять плавания в однолетних льдах толщиной почти до метра.

Фото: www.sovcomflot.ru

Перед первой заправкой СПГ-топливом танкера «Проспект Королёва» проводились тестовые стыковки «Дмитрия Менделеева» с различными судами на газомоторном топливе и береговыми терминалами в Ленинградской области. Помимо этого была проведена государственная экологическая экспертиза. По ее результатам получено положительное заключение Росприроднадзора о соответствии технологий бункеровки сжиженным природным газом российскому природоохранному законодательству.

«Мы приветствуем усилия «Газпром нефти» по развитию в России инфраструктуры для бункеровки судов низкоуглеродным топливом. «Совкомфлот» последовательно работает над снижением уровня выбросов при эксплуатации своих судов. Компания одной из первых в мире начала использовать СПГ в качестве топлива для крупнотоннажных танкеров. Мы рады видеть в лице «Газпром нефти» партнера, сотрудничество с которым способствует сокращению углеродного следа от морских грузоперевозок и, как следствие, снижению антропогенного воздействия на экосистемы морских акваторий и прибрежных регионов», – отметил Игорь Тонковидов, генеральный директор – председатель Правления «Совкомфлота».