«Люди все равно думают, что я еврей»: как Дональд Трамп выдавал дочь замуж за миллионера

Когда молодой человек становится мужем дочки миллиардера, все начинают дружно цокать языками и говорить о том, как ему повезло. Так и было, когда одна из дочерей Дональда Трампа, Иванка, вышла замуж за Джареда Кушнера. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Талантливый мистер Кушнер

Когда молодой человек становится мужем дочки миллиардера, все начинают дружно цокать языками и говорить о том, как ему повезло. Так и было, когда одна из дочерей Дональда Трампа, Иванка, вышла замуж за Джареда Кушнера. Но спустя несколько лет вектор подобного рода разговоров изменился: многие уверены, что, на самом деле, повезло бывшему президенту США.

Джаред Кушнер – молодой удачливый бизнесмен еврейского происхождения с приходом Трампа в Белый дом стал одним из самых влиятельных его советников. Только он имел постоянный доступ к тестю. И действовал на своем посту почти незаметно, не давая никаких поводов оказаться в центре политических бурь. За что удостоился… номинации на Нобелевскую премию мира: именно Кушнер стал главным идеологом т.н. Соглашений Авраама – комплексного договора о нормализации отношений Государства Израиль с рядом арабских стран, а также реформы американского уголовного права, ряда «зеленых» инициатив.

Джаред Кушнер – образцовый и далеко не бедный зять: он родился в обеспеченной религиозной семье, закончил Гарвард и уж до похода под венец стал богатым человеком, сколотив состояния в сфере недвижимости.

После ухода Трампа с поста главы государства 41-летний Кушнер написал книгу «Ломая историю», заодно сломав тем самым стереотипы о том, что мемуары – удел политических деятелей старшего возраста. Ее первый, немаленький тираж раскупили сразу же.

«Комсомолка» приводит некоторые отрывки из этой книги:

О знакомстве с Иванкой

Невольным инициатором нашего союза стал сам Дональд Трамп. Он попросил Иванку встретиться со мной на предмет переговоров о покупке ряда объектов недвижимости. Это был деловой обед. Мы говорили о бизнесе, но вскоре разговор перешел на интересы, которые, как выяснилось, вроде бы не имели никакого шанса на то, чтобы быть для нас общими. Но они оказались общими для нас. Я понял, что влюбился в Иванку.

И о расставании с ней

Спустя несколько месяцев я начал переживать по поводу того, что мы принадлежим к разным религиям. И решил расстаться с Иванкой. Она потом сказала, что это было худшее решение в моей жизни. И была права. Спустя какое-то время я встретил ее на яхте тогдашней жены медиамагната Руперта Мэрдока. Гостей принимал певец Боно в своем доме на французской Ривьере. После ужина мы насладились песнями, которые он исполнил специально для нас. И поняли, что не можем друг без друга.

Религиозный компромисс

В какой-то момент Иванка намекнула, что готова рассмотреть возможность обращения в иудаизм. Мы начали встречаться с раввином, вместе обедать в шабат. А когда наши отношения стали более серьезными, она предложила познакомиться с ее отцом. Я позвонил Трампу, и он пригласил меня на обед, что делал очень редко. Когда мы сели за стол, мой голос дрожал. Я рассказал, что Иванка находится в процессе перехода в другую религию. «Хорошо, - сказал Трамп. – Но позволь мне задать тебе вопрос: почему она должна обратиться в другую веру, почему ты не можешь этого сделать?». Я согласился, что вопрос был уместным и сказал, что Иванка приняла решение сама, и нас обоих это устроило. «Ну что ж, здорово, - выдохнул он. – Большинство людей все равно думают, что я еврей». Но не удержался и вставил шпильку, намекнув, что в планах у него был совсем другой жених для дочери и даже назвал его имя. Им оказался Том Брэди (один из самых лучших игроков в американский футбол – Ред.). Я отшутился: «Если бы я был Иванкой, я бы пошел замуж за него».

Решив сделать официальное предложение руки и сердца Иванке, я рассказал об этом ее отцу. И он не смог утаить эту новость. Как только я ушел от него, Трамп снял трубку и предупредил дочь. Сюрприза не получилось.

Непредсказуемый тесть

Дональд Трамп добился больше, чем любой другой президент США в моей жизни. Он был осторожен и осмотрителен при принятии политических решений. Наши враги боялись нас, наши партнеры уважали нас, а наши союзники снова могли рассчитывать на нас. Да, он относился к себе не слишком серьезно. Но именно это и есть часть того, что, в конечном итоге, сделало Трампа успешным в достижении его внешнеполитических целей, ведь лидеры других стран считали его непредсказуемым.

Иванке Трамп пришлось принять иудаизм ради возлюбленного Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Неожиданный штурм

Трамп не знал о готовящейся провокации, которой стал штурм Капитолия. А если бы и знал, то никогда не допустил бы. Насильственный штурм Капитолия был незаконным. Он не представлял чаяния десятков миллионов избирателей Трампа, являющихся порядочными, хорошими и законопослушными гражданами.

Порядочный принц

Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман намерен модернизировать королевство, а также ослабить ограничения, действующие там в отношении женщин. Что же касается жестокого убийства журналиста Джамаля Хашогги, то принц взял на себя ответственность за то, что произошло, хотя его на месте убийства не было. Принц утверждает, что лично он к этому непричастен. Реформы, которые он проводит сверху вниз, гораздо важнее, чем осуждение.

Еще один провал

В провале плана израильско-палестинского урегулирования «От мира к процветанию» виноваты палестинцы. Президент автономии Махмуд Аббас коррумпирован, боится своего народа и доволен нынешним статус-кво. Я встречался с ним неоднократно. Он постоянно курил, каждые несколько минут беря со стола новую сигарету. Он клал ее в рот и ждал, пока слуга зажжет ее. Аббас больше похож на короля, чем на представителя народа, который образовывают беженцы.

И, конечно же, русский след

Расследование о якобы имевших связях Трампа с Россией было безосновательной атакой, создавшей неимоверные трудности в течении 15-и первых месяцев президентства. Прокуроры так ничего и не нашли. Искать было нечего.

Совсем уж личное

В один из дней я летел на борту президентского самолета, Трамп направлялся в Техас. Врач Белого дома Шон Конли отвел меня в сторону и сообщил, что недавно сданные мною анализы подтвердили у меня рак, и что необходимо немедленно назначить хирургическую операцию. Было решено, что она состоится в канун Дня Благодарения, так, чтобы в суете праздников никто ничего не заметил, чтобы диагноз был сохранен в секрете ото всех. Но Трампу об этом рассказали. За день до моей поездки в больницу он вызвал меня в Овальный кабинет, жестом приказал закрыть двери и спросил: «Ты нервничаешь?». Я удивился тому, что он знает все. И на мой вопрос – «откуда?» Трамп ответил: «Я – президент. Я все знаю. Я понимаю, что ты хочешь сохранить все в тайне. Я тоже люблю держать такие вещи при себе. У нас все будет хорошо».